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Шведские разборки и битва атак. Превью первых полуфинальных матчей хоккейной Лиги чемпионов

Оба матча в прямом эфире покажет XSPORT.ua
Хоккей Лига чемпионов
15:42
Шведские разборки и битва атак. Превью первых полуфинальных матчей хоккейной Лиги чемпионов
Фото - twitter.com/championshockey

Во вторник, 4 января, в хоккейной Лиге чемпионов пройдут первые полуфинальные матчи: в Энгельхольме состоится шведское противостояние «Регле» и «Фрелунды», а немецкий «Ред Булл Мюнхен» на своем льду примет финскую «Таппару».

Оба матча в прямом эфире покажет XSPORT.

«Регле» – «Фрелунда»

Фото - twitter.com/championshockey
Фото - twitter.com/championshockey

Несмотря на то, что команды объединяет участие в одном внутреннем чемпионате, их история в Лиге чемпионов очень разнится. Если «Фрелунда» является действующим и четырехкратным чемпионом турнира, то «Регле» – его абсолютный дебютант. Более того, команда из Энгельхольма осталась последней, кто участвует в турнире, пробившись в него впервые в истории.

Тем не менее, «Регле» выдает впечатляющий еврокубковый сезон. За 10 матчей команда забросила 36 шайб, которые равномерно распределены по составу. Лучшим ее снайпером в ХЛЧ является Адам Тамбеллини, на счету которого пять голов. При этом «Регле» очень надежен в защите. Вратарский дуэт Калле КлангКристофер Рифалк в текущем розыгрыше пропустил только 21 шайбу.

Также в составе «Регле» выступает один из претендентов на звание MVP всего турнира, если команда сможет пройти в финал. Речь идет о защитнике Лукасе Экестоле Юнссоне, который, набрав 12 (2+10) очков, является одним из самых результативных защитников турнира и лучшим ассистентом среди игроков обороны.

Что касается «Фрелунды», то, несмотря на то, что ее последняя победа в ХЛЧ была добыта почти два года назад, с того времени команда не претерпела больших изменений. Ее лидерами все также являются заслуженные ветераны. Американский нападающий Райан Лэш, которого уже сейчас можно называть настоящей легендой ХЛЧ, в этом сезоне является ее лучшим бомбардиром с 16 (3+13) очками.

По-прежнему хорош капитан команды Йоэль Лундквист, набравший 6 (3+3) очков, Патрик Карлссон забросил семь шайб, Эльмер Седерблом – шесть.

Всего же «Фрелунда» в этой ХЛЧ забрасывает больше четырех шайб в среднем за игру (43 в 10 матчах), играя еще результативнее, чем ее будущий соперник. При этом, Мэттью Томкинс ( 7 матчей) и Никлас Рубин (3 матча) пропустили только 21 шайбу – идентичный показатель, что и у «Регле».

В финале Лиги чемпионов в этом сезоне снова будут шведы. Фаворитом всего противостояния букмекеры считают «Фрелунду», но в первом матче небольшой перевес отдается «Регле». Учитывая то, что в чемпионате Швеции «бело-зеленые» уже дважды обыгрывали «индейцев», они могут преподнести сенсацию и на евроарене.

«Ред Булл Мюнхен» – «Таппара»

Фото - twitter.com/championshockey
ФОто - twitter.com/championshockey

Обе команды с трудностями прошли четвертьфинальную стадию. Если «Таппара» после ничьей в первом матче уверенно переиграла «Руан» во втором (4:0), то «Мюнхену» пришлось играть даже овертайм во втором матче против «Лукко», но его исход в пользу немецкой команды решил гол 21-летнего нападающего Джастина Шульца.

Обе команды – ветераны ХЛЧ. Для «Мюнхена» эта кампания уже шестая, для «Таппары» – седьмая. Однако больших успехов добилась именно немецкая команда, которая в сезоне-2018/19 добралась до финала, где уступила «Фрелунде». Так что для «быков» это будет второй полуфинал за последние три сезона ХЛЧ.

Однако, несмотря на такой большой опыт участия в главном евротурнире, «Мюнхен» и «Таппара» еще никогда ранее не пересекались между собой. Их стили похожи. Обе команды исповедуют яркий атакующий хоккей, что подтверждает статистика. «Мюнхен» с 36 голами является третьей по результативности командой сезона ХЛЧ, «Таппара» с 38 – второй.

При этом «Мюнхен» обладает одной из лучших в турнире спецбригад меньшинства (89,5% нейтрализации), что должно сдержать мощную атаку «Таппары». Однако козырем финнов является умение играть на выезде – в этом сезоне в ХЛЧ они потерпели только одно поражение в основное время на чужом льду в пяти матчах.

Букмекеры видят шансы команд на победу в первом матче абсолютно равными, но небольшим фаворитом всего противостояния является «Таппара».

Александр Черненко
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Фрелунда Ред Булл Мюнхен Таппара

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