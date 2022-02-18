Шведы простили россиян и пустили тех в финал олимпийского турнира по хоккею

Судьба полуфинального матча решалась в серии буллитов

Фото: IIHF

Сборная Олимпийского комитета России пробилась в финал хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, обыграв в серии буллитов Швецию.

Команды в осторожной манере провели весь поединок, обменявшись голами. В основное время чуть ближе к победе были россияне, в овертайме – шведы. Но все свелось к серии буллитов.

В «лотерее» при счете 2:2 сборная Швеции могла оформить себе выход в финал, но Антон Ландер не реализовал пятый буллит. Затем последовали несколько промахов от обоих команд, пока Арсений Грицюк не принес победу ОКР.

Таким образом, в матче за золото действующие олимпийские чемпионы россияне сыграют против Финляндии. Финал состоится 20 февраля.

Олимпийские игры. Хоккей. Полуфинал:

Россия – Швеция 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 Слепышев (Карнаухов, Яковлев), 20:15

1:1 Ландер (Теммернес, Пудас), 46:22

2:1 Грицюк, 70:00

Вратари: Федотов – Юханссон.