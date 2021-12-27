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Швеция обыграла Россию, победы Канады и США

Завершились все матчи первого игрового дня молодежного чемпионата мира
Хоккей МЧМ-2022
07:30
Швеция обыграла Россию, победы Канады и США
Фото: IIHF

Молодежный чемпионат мира. Канада

Группа А.

Чехия – Канада 3:6 (3:3, 0:2, 0:1)

Шайбы:

0:1 Мактавиш () 04:00

1:1 Гут (Брабенец, Кулих) 07:42

2:1 Новак (Иржичек, Колацек) 11:32 ГБ

3:1 Свозил (Гут) 12:23

3:2 Пауэр () 12:46

3:3 Себранго (Перфетти, Бедард) 19:31

3:4 Пауэр (Перфетти, Бурк) 28:50 ГБ

3:5 Пауэр (Мактавиш, Перфетти) 30:15 ГБ

3:6 Целльвегер (Кормье, Нейборс) 53:22 ГБ

Вратари: Малек – Гаранд

Турнирная таблица

Канада – 3 очка, 1 победа

Финляндия – 3, 1

Австрия – 0,0

Германия – 0, 1

Чехия – 0, 1

Группа B.

Россия – Швеция 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Шайбы:

0:1 Олауссон (Хольц, Гранс), 05:24, ГБ

0:2 Эдвинссон, 27:39, ГМ

0:3 Андре (Гранс, Эклунд), 34:16, ГБ

1:3 Свечков (Чибриков, Танков), 36:28

1:4 Хольц (Эклунд, Андре), 43:26, ГБ

2:4 Мичков (Демидов), 44:45, ГБ

3:4 Мичков (Смирнов, Демидов), 45:26

3:5 Нидербах (Торгерссон), 51:37

3:6 Юнгман (Эдвинссон), 59:10, ПВ

Вратари: Аскаров (Гуськов, 40:00) – Валльстедт

США – Словакия 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Шайбы:

1:0 Нис (Кули, Пирт), 13:35 ГБ

2:0 Samoskevich (Coronato, Бенирс), 15:18 ГБ

3:0 Слаггерт (Кайзер, Дикинсон) 32:42

3:1 Хромьяк (Кашлик, Княжко) 41:03 ГБ

3:2 Хромьяк (Немец, Миклуха) 57:27

Вратари: Коммессо – Латкоци

Турнирная таблица

Швеция – 3, 1

США – 3, 1

Швейцария – 0, 0

Словакия – 0, 1

Россия – 0, 1

Напомним, что в матче-открытии молодежного чемпионата мира Финляндия победила Германию (3:1). Игры чемпионата мира смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+, а также на портале XSPORT.ua.

Олег Шумейко-младший
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