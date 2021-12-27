Швеция обыграла Россию, победы Канады и США
Молодежный чемпионат мира. Канада
Группа А.
Чехия – Канада 3:6 (3:3, 0:2, 0:1)
Шайбы:
0:1 Мактавиш () 04:00
1:1 Гут (Брабенец, Кулих) 07:42
2:1 Новак (Иржичек, Колацек) 11:32 ГБ
3:1 Свозил (Гут) 12:23
3:2 Пауэр () 12:46
3:3 Себранго (Перфетти, Бедард) 19:31
3:4 Пауэр (Перфетти, Бурк) 28:50 ГБ
3:5 Пауэр (Мактавиш, Перфетти) 30:15 ГБ
3:6 Целльвегер (Кормье, Нейборс) 53:22 ГБ
Вратари: Малек – Гаранд
Турнирная таблица
Канада – 3 очка, 1 победа
Финляндия – 3, 1
Австрия – 0,0
Германия – 0, 1
Чехия – 0, 1
Группа B.
Россия – Швеция 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
Шайбы:
0:1 Олауссон (Хольц, Гранс), 05:24, ГБ
0:2 Эдвинссон, 27:39, ГМ
0:3 Андре (Гранс, Эклунд), 34:16, ГБ
1:3 Свечков (Чибриков, Танков), 36:28
1:4 Хольц (Эклунд, Андре), 43:26, ГБ
2:4 Мичков (Демидов), 44:45, ГБ
3:4 Мичков (Смирнов, Демидов), 45:26
3:5 Нидербах (Торгерссон), 51:37
3:6 Юнгман (Эдвинссон), 59:10, ПВ
Вратари: Аскаров (Гуськов, 40:00) – Валльстедт
США – Словакия 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Шайбы:
1:0 Нис (Кули, Пирт), 13:35 ГБ
2:0 Samoskevich (Coronato, Бенирс), 15:18 ГБ
3:0 Слаггерт (Кайзер, Дикинсон) 32:42
3:1 Хромьяк (Кашлик, Княжко) 41:03 ГБ
3:2 Хромьяк (Немец, Миклуха) 57:27
Вратари: Коммессо – Латкоци
Турнирная таблица
Швеция – 3, 1
США – 3, 1
Швейцария – 0, 0
Словакия – 0, 1
Россия – 0, 1
Напомним, что в матче-открытии молодежного чемпионата мира Финляндия победила Германию (3:1). Игры чемпионата мира смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+, а также на портале XSPORT.ua.
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