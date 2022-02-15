Чехия в невероятном матче обыграла россиян на Олимпийских играх-2022
Швейцария взяла у Чехии реванш за поражение в группе и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2022
Швейцарцы в 1/4 финала сыграют с Финляндией
13:30
Фото: IIHF
В Китае прошел третий матч плей-офф Олимпийских игр-2022.
Сборная Швейцария сотворила сенсацию, обыграв национальную команду Чехии. Отметим, что на групповом этапе в серии буллитов победили чехи.
В четвертьфинале швейцарцы сыграют со сборной Финляндии.
Олимпийские игры-2022. Плей-офф. 1-й раунд
Чехия – Швейцария 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 Клок (Кнот, Червенка) 10:08
1:1 Амбюль (Тюркауф, Корви) 14:59 ГБ
1:2 Мотте (Холленштайн, Диас) 15:12
1:3 Мальгин (Алатало, Андригетто) 29:53 ГБ
1:4 Диас (Андригетто, Херцог) 54:57
2:4 Червенка (Крейчи, Коварж) 55:59 ГБ
Вратари: Грубец – Дженони.
Напонмим, что ранее в 1/4 финала пробились Словакия и Дания.