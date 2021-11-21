«Сибирь» отыгралась на 59-й минуте и по буллитам дожала минское «Динамо», СКА потерпел 6-е поражение кряду
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» Мн – «Сибирь» 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
1:0 Буйницкий (Горбунов, Шинкевич), 09:37,
1:1 Пьянов (Мерфи, Чесалин), 58:38,
1:2 Ли, 65:00, ПБ,
Вратари: Рыбар – Сятери.
ЦСКА – СКА 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
1:0 Плотников (Окулов, Каменев), 01:04,
2:0 Андронов (Нордстрём, Соркин), 06:34,
3:0 Григоренко (Слепышев, Карнаухов), 08:01,
3:1 Бурдасов (Кузьменко, Кемппайнен), 54:18,
Вратари: Федотов – Юханссон (Николаев, 08:01).
«Нефтехимик» – «Локомотив» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
1:0 Кнот (Бикмуллин, Воробьев), 13:41,
Вратари: Судницин – Исаев.
«Сочи» – «Динамо» Р 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
1:0 Якс (Глотов, Рундблад), 13:54, ГБ,
Вратари: Хелльберг – Гудачек.
«Автомобилист» – «Металлург» Мг 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
0:1 Яковлев (Акользин, Неколенко), 03:27,
0:2 Никонцев, 47:31,
0:3 Чибисов (Минулин), 57:33, ПВ,
Вратари: Шикин – Кошечкин.
«Трактор» – «Адмирал» 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
1:0 Кравцов (Ткачев, Кулик), 11:36,
2:0 Кравцов (Бывальцев, Яруллин), 28:17, ГБ,
2:1 Шулак (Шевченко), 54:02,
Вратари: Вилл – Налимов.
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