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«Сибирь» в серии буллитов дожала «Амур», «Трактор» выиграл седьмой матч кряду

«Куньлунь» не может победить уже 14 матчей подряд
Хоккей КХЛ
10 января 20:58
«Сибирь» в серии буллитов дожала «Амур», «Трактор» выиграл седьмой матч кряду
Фото: hcsibir.ru

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» – «Сибирь» 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Шаров (Йокипакка) 16:15 ГБ

0:2 Ли (Шор, Чайковски) 33:38

1:2 Педан (Волгин, Любимов) 44:22 ГБ

2:2 Ленц (Педан, Терещенко) 59:37

2:3 Шор 65:00 ПБ

Вратари: Бартошак (58:48 — 59:37) – Красоткин

«Куньлунь» – «Трактор» 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайбы:

0:1 Бывальцев (Пилут, Шабанов), 01:37
0:2 Фатеев (Основин, Шварёв), 04:49
0:3 Телегин (Седлак, Гика), 30:34
1:3 Ип (Вонг, Фу), 34:28, ГБ

2:3 Челиос (Абрамов, Кейн), 41:18

2:4 Шабанов, 58:24, ПВ

Вратари: О Брайен – Гарипов

Олег Шумейко-младший
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