В КХЛ решили не останавливать чемпионат из-за коронавируса
«Сибирь» в серии буллитов дожала «Амур», «Трактор» выиграл седьмой матч кряду
«Куньлунь» не может победить уже 14 матчей подряд
Фото: hcsibir.ru
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» – «Сибирь» 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Шаров (Йокипакка) 16:15 ГБ
0:2 Ли (Шор, Чайковски) 33:38
1:2 Педан (Волгин, Любимов) 44:22 ГБ
2:2 Ленц (Педан, Терещенко) 59:37
2:3 Шор 65:00 ПБ
Вратари: Бартошак (58:48 — 59:37) – Красоткин
«Куньлунь» – «Трактор» 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Шайбы:
0:1 Бывальцев (Пилут, Шабанов), 01:37
0:2 Фатеев (Основин, Шварёв), 04:49
0:3 Телегин (Седлак, Гика), 30:34
1:3 Ип (Вонг, Фу), 34:28, ГБ
2:3 Челиос (Абрамов, Кейн), 41:18
2:4 Шабанов, 58:24, ПВ
Вратари: О Брайен – Гарипов
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