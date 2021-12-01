Сигарев: «Мы профессионалы – тренируемся, работаем»

Форвард дончан – о предстоящих матчах товарищеского турнира в Мариуполе

Эксклюзив

Фото: ХК Донбасс

С 3 по 5 декабря на льду Mariupol Ice Center состоятся матчи товарищеского турнира Кубок Азовского моря. Перед отъездом в Мариуполь нападающий «Донбасса» Андрей Сигарев рассказал о ходе подготовки к соревнованиям, атмосфере в команде и поделился ожиданиями от турнира.

Как сейчас команда готовится к турниру?

Провели игру с «Мариуполем», приехали, был выходной, отдохнули, и вчера был тяжелый день, сегодня – полутяжелый. Завтра уже уезжаем, тренируемся в Мариуполе и послезавтра стартуем. Все хорошо – силы есть, желание есть, настроение отличное. Вчера «физику» подтягивали, сегодня говорю, что тренировка полутяжелая была, потому что было немного «физики», где-то «борьба», где-то тактику проработали. Думаю, что завтра уже приедем, и уже чисто тактика будет.

Товарищеский матч с «Мариуполем» получился непростым…

Мы сразу после автобуса на игру. Готовились, конечно, но раскатки не было – сразу на матч. Настрой был боевой, но так получилось, что начали проигрывать, но руки не опустили. Отыграться с 0:3 – это дорогого стоит. Классно, когда команда так собирается и бьется до конца – респект всем.

Среди участников турнира все знакомые команды. С кем матчи будут самыми интересными?

Я думаю, что все матчи будут интересными, все соперники очень хорошие, и «Краматорск», и «Белый Барс», и «Мариуполь». «Белый Барс» – ребята молодые, все бегут, толкаются. Непредсказуемые все игры, от этого и интереснее их смотреть.

Как вся околохоккейная ситуация влияет на команду?

Мы об это не думаем. Мы все остаемся, все нормально. Не переживаем, мыслей никаких нет. Мы профессионалы – тренируемся, работаем, на нас это никак не сказывается. Все будет нормально.

Когда появилась неправдивая информация, что легионеры «Донбасса» «начали подыскивать себе варианты трудоустройства за пределами Украины», какая была первая реакция?

Честно говоря, в связи с тем, что происходит, я не был удивлен. Мне позвонили, спросили правда это или нет – я сразу ответил, что это неправда, я остаюсь, все нормально.

По традиции, перед стартом турнира пару слов болельщикам.

Нам очень не хватает болельщиков на трибунах – ваша поддержка очень важна. Когда вы на трибунах – вы гоните нас вперед. Спасибо большое, что переживаете за нас, болеете, смотрите трансляции. До встречи на трибунах!