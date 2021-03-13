Сигарев установил новый клубный рекорд результативности

Андрей Сигарев / фото - УХЛ

Самый результативный нападающий текущего регулярного чемпионата УХЛ Андрей Сигарев установил новый рекорд результативности в «Донбассе».

В матче против «Днепра» форвард забросил 34-ю шайбу в сезоне. Предыдущий рекорд принадлежал Виталию Ляльке, который в сезоне 2017/18 забросил 33 шайбы.

«Донбасс» досрочно выиграл регулярный чемпионат.