Шайба Тунхузина в овертайме принесла победу «Донбассу» над «Мариуполем»
Сигарев установил новый клубный рекорд результативности
Нападающий забросил 34 шайбы за сезон
Андрей Сигарев / фото - УХЛ
Самый результативный нападающий текущего регулярного чемпионата УХЛ Андрей Сигарев установил новый рекорд результативности в «Донбассе».
В матче против «Днепра» форвард забросил 34-ю шайбу в сезоне. Предыдущий рекорд принадлежал Виталию Ляльке, который в сезоне 2017/18 забросил 33 шайбы.
«Донбасс» досрочно выиграл регулярный чемпионат.Другой результативный форвард УХЛ Антон Рубан ранее рассказал о своей карьере.
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