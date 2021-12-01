Андрейкив: «В «Донбассе» боевое, рабочее настроение»
Защитник «Донбасса» Виталий Андрейкив рассказал о подготовке команды к Кубку Азовского моря:
Тренировочный процесс сильно не отличается от того, который был в сентябре, октябре. Работаем над тактикой, вчера немного побегали, подгрузились. В целом, все тоже самое, как и было.
У команды хорошая форма, все готовы, все на ходу, все бегут. С этим у нас нет проблем.
В команде боевое, рабочее настроение. Все довольны, что едем сейчас на турнир (Кубок Азовского моря – прим.).
На турнире любая команда может преподнести сюрприз. Взять последний матч, где мы 0:3 проигрывали, но смогли вырвать победу у «Мариуполя». С «Белым Барсом» тоже непросто матчи складываются. Любая команда может обыграть, поэтому серьезный настрой на любую команду.
Преимущество домашней площадки – большой плюс для «Мариуполя»?
Я бы не сказал, что большой плюс. Особо им это помогать не будет.
Пару слов для болельщиков
Я рад, что у нас такие болельщики. Очень им благодарен – мы работаем для них. Спасибо им большое за то, что поддерживают нас в любой ситуации.
В Кубке Азовского моря примут участие «Донбасс», «Белый Барс», «Мариуполь» и «Краматорск». Турнир будет показан на телеканалах XSPORT и XSPORT+.