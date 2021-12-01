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Андрейкив: «В «Донбассе» боевое, рабочее настроение»

Донецкий клуб готовится к выступлению на Кубке Азовского моря
Хоккей Суперлига
17:33
Андрейкив: «В «Донбассе» боевое, рабочее настроение» Эксклюзив
Фото: ХК Донбасс

Защитник «Донбасса» Виталий Андрейкив рассказал о подготовке команды к Кубку Азовского моря:

Тренировочный процесс сильно не отличается от того, который был в сентябре, октябре. Работаем над тактикой, вчера немного побегали, подгрузились. В целом, все тоже самое, как и было.

У команды хорошая форма, все готовы, все на ходу, все бегут. С этим у нас нет проблем.

В команде боевое, рабочее настроение. Все довольны, что едем сейчас на турнир (Кубок Азовского моря – прим.).

На турнире любая команда может преподнести сюрприз. Взять последний матч, где мы 0:3 проигрывали, но смогли вырвать победу у «Мариуполя». С «Белым Барсом» тоже непросто матчи складываются. Любая команда может обыграть, поэтому серьезный настрой на любую команду.

Преимущество домашней площадки – большой плюс для «Мариуполя»?

Я бы не сказал, что большой плюс. Особо им это помогать не будет.

Пару слов для болельщиков

Я рад, что у нас такие болельщики. Очень им благодарен – мы работаем для них. Спасибо им большое за то, что поддерживают нас в любой ситуации.

В Кубке Азовского моря примут участие «Донбасс», «Белый Барс», «Мариуполь» и «Краматорск». Турнир будет показан на телеканалах XSPORT и XSPORT+.

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