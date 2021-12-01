Андрейкив: «В «Донбассе» боевое, рабочее настроение»

Фото: ХК Донбасс

Защитник «Донбасса» Виталий Андрейкив рассказал о подготовке команды к Кубку Азовского моря:

У команды хорошая форма, все готовы, все на ходу, все бегут. С этим у нас нет проблем.

В команде боевое, рабочее настроение. Все довольны, что едем сейчас на турнир (Кубок Азовского моря – прим.).

На турнире любая команда может преподнести сюрприз. Взять последний матч, где мы 0:3 проигрывали, но смогли вырвать победу у «Мариуполя». С «Белым Барсом» тоже непросто матчи складываются. Любая команда может обыграть, поэтому серьезный настрой на любую команду.