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Сигарев: «Все делается для того, чтобы подойти к Лиге чемпионов в хорошей форме»

Нападающий «Донбасса» оценил игру команды в стартовом матче Открытого Кубка Донбасса
Хоккей УХЛ
15:32
Сигарев: «Все делается для того, чтобы подойти к Лиге чемпионов в хорошей форме»
Фото: пресс-служба «Донбасса»

Нападающий «Донбасса» Андрей Сигарев пообщался с пресс-службой дончан после победы над «Кременчугом» (5:1) в стартовом матче Открытого Кубка Донбасса:

Мы хорошо подготовились к старту турнира. Вчера вечером не было тренировки – отдохнули. Сегодня все началось с раскатки – хорошо потренировались, хорошо настроились.

Но нужно отдать должное «Кременчугу» – они сразу после дороги, поэтому им тяжеловато было. 


Ты дважды забросил в большинстве сегодня. Как оценишь игру «Донбасса» в неравных составах?

Мы работаем над этими компонентами каждую тренировку, поэтому есть хорошее взаимопонимание, особенно в нашем звене – еще с прошлого сезона. В принципе, чувствуем, друг друга, думаю, что все еще впереди, но мне нравится, как мы действуем.

Почему не удалось закончить матч без пропущенной шайбы?

Началось все с конца второго периода, когда было пять минут большинства. Появилась самоуверенность и это все перешло на третий период. «Кременчуг» тоже моменты создавал – они не от обороны играли, бросали.

Второй турнир за десять дней. Тяжело ли физически?

Нормально, в целом. Тренируемся, где-то тренер нас отпускает, где-то наоборот дает нагрузки. Конечно, три дня подряд тяжело играть, но главное – это подойти к Лиге чемпионов в хорошей форме, все делается для этого.

Завтра играем с «Краматорском». Как раз с этой командой проводили первую товарищескую игру, проиграли им. Хорошая команда, но честно, удивился, что они обыграли «Мариуполь». Будем настраиваться только на победу. Каждая команда играет хорошо, поэтому будем стараться.


Как оценишь атмосферу на арене сегодня?

Классно, когда болельщики на трибунах, гонят вперед, когда даже на предсезонном турнире столько болельщиков. Спасибо им огромное, мы чувствуем их поддержку – сами ноги бегут вперед, потому что это реально шестой полевой игрок.

После Открытого Кубка Донбасса чемпион Украины впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Ранее стартовала продажа билетов на домашние матчи «Донбасса».
Сергей Остапенко
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Донбасс Андрей Сигарев

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