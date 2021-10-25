Симчук: «Сказка с 3:0 в матче «Ференцвароша» с «Олимпом» выглядела реальной, но нужно было побеждать рижан самим»

Форвард поделился впечатлениями от выступления киевлян в Континентальном Кубке

Интервью

Михаил Симчук / Фото: Facebook Сокола

Форвард «Сокола» Михаил Симчук рассказал об играх в рамках Континентального Кубка, а также лучших матчах киевского клуба в новейшей истории:



Перед началом нашего поединка против «Валка» мы узнали результат встречи «Ференцварош» – «Олимп» и немного расстроились. Заброшенная на предпоследней минуте латышами шайба лишала нас шансов на выход в следующий раунд. Но тренер сказал, что случилось как случилось, нужно выходить и бороться за победу.

Особенной агрессии в матче с «Валком» «Сокол» не проявлял, но при этом забросил сразу девять шайб. Соперник давал играть?

Это тоже. Но и мы разыгрались, почувствовали вкус игры. Игра давалась легко. При условии, что мы не ставили себе целью обязательно разгромить соперника или забросить в его ворота десять шайб. По крайней мере, я перед собой такой цели не ставил. «Тарту» – среднего уровня команда, в которой есть достаточно людей, которые поиграли когда-то на серьезном уровне. Они показали, что могут быть опасными, в предыдущем матче против «Олимпа». В игре с нами похожего сопротивления не почувствовал. Жаль только, что мы пропустили ненужные голы. Немного испортили Кубрику (Дмитрию Кубрицкому) статистику и настрой.

Обычно вы играете в одном звене с Даниилом Коржилецким. Однако в Будапеште тренер задействовал вас в других сочетаниях.

Для меня это не проблема. Новые партнеры по звеньям – ребята опытные и мастеровитые. Матч против «Олимпа» я начинал вместе с Виктором Андрущенко и Даниилом Давыдовым. Встречу с «Ференцварошем» начал с Антоном Елисеенко и Александром Павленко. Антон в одной из первых смен получил травму и закончил выступления на этом турнире. Павленко хорошо видит поле, отдает хорошие пасы. Против «Валка» в тройку к нам с Александром добавился Антон Васильев. Мы неплохо разыгрались, хотя я лично провел не лучший матч. Вроде и забил дважды, и отметился ассистом, но допустил немало потерь. Не знаю, может это на фоне усталости. Мы не опыта играть три матча в течение трех дней подряд. Матч против «Ференцвароша» вообще был для меня, пожалуй, самым длинным в жизни. Время тянулось бесконечно. Во время того матча я сильно устал и в поединке против «Валка» допускал неточные передачи, принимал неправильные решения в концовках второго и третьего периодов.

При этом ваше звено забросило две шайбы в меньшинстве.

Совпадение обстоятельств. Когда свой гол проводил я, у защитника эстонцев не вышел бросок. Сначала, когда оппонент выбросил шайбу, я ее не видел вообще. Затем подобрал и бросил. Ребята говорят, что, мол, это был случайный гол.

Победы в двух заключительных поединках в Будапеште вроде должны добавить оптимизма. Но дальше команда не прошла. Чего в этом выступлении больше – оптимизма или разочарования?

Просто очень жаль, что мы не стали первыми и выбыли из Континентального Кубка. Особенно на том фоне, что сказка в виде единственно приемлемого для нас результата 3:0 в матче «Ференцварош» – «Олимп» выглядела реальной. Однако, прежде всего, должны были побеждать рижан сами. Не знаю, то плохая подготовка к игре, или недоконцентрация, или мандраж. Я обычно перестаю мандражировать после первых двух смен. За остальных ребят говорить не стану. Отмечу великолепную игру голкипера «Олимпа» Бонч-Бруевича, плохую реализацию моментов и наши нелепые удаления. Таких удалений может быть не более одного за матч, а не три-четыре, как в этом случае.

Зато поединок против «Ференцвароша» «Сокол» провел почти идеально. Вы можете сказать, что это был лучший матч нашей команды с момента ее возрождения?

Может, это правда. Хотя за это время мы сыграли столько матчей, что мог что-то и забыть. Так спонтанно ничего лучше вспомнить не могу. По качеству игры матч против венгров очевидно действительно был лучшим. Вот недавно выиграли у «Донбасса» 7:6. Там классно играли полтора периода, вели 6:0, но в итоге едва удержали победу.

В общем выглядело, что именно начиная с матча против «Ференцвароша» «Сокол» наконец окончательно адаптировался к большому льду. Ведь до того и в броварском «Терминале» в двух матчах внутреннего чемпионата, и против «Олимпа» команда выглядела неубедительно.

Вряд ли это причина неудачи. Мы не особенно почувствовали переход на площадку больших размеров. Мне вообще удобнее играть там, где хорошего качества лед, стекло, где большое поле. В маленькой «коробке» мне не нравится.

Лед комплекса в Будапеште кажется вам достаточно счастливым. Ведь раньше здесь вы выступали в составе сборной Украины U17, сыграли тогда вничью с белорусами и победили венгров.

Был бы счастливым, если бы сейчас прошли дальше. А так – просто воспоминания. Упоминавшийся вами турнир в составе сборной запомнился прежде всего тем, что на нем я впервые играл под руководством Олега Шафаренко. До того как специалиста не знал его вообще. Олег Леонидович сразу поставил нам тактику. Также тогда провел гол с середины поля. Забросил шайбу и она от льда отскочила в сетку.

Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка.