Симчук: «Сказка с 3:0 в матче «Ференцвароша» с «Олимпом» выглядела реальной, но нужно было побеждать рижан самим»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 9
Хоккей (14 событий из 23) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс 4:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 1:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингс 6:1 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Баффало Сэйбрс 2:1 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Флорида Пантерс 2:4 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Торонто Мейпл Лифс 7:1 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторс 6:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс 7:3 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Нью-Йорк Айлендерс 0:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:4 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Сан-Хосе Шаркс 4:3 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Краматорск - Мариуполь 3:7 Окончен
17:00 Рулав Одд - Донбасс 0:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторс 2:5 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Детройт Ред Уингс 3:6 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Айлендерс 0:2 Окончен
Хоккей (9 событий из 19) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Днепр -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Белый Барс -:- Запланирован

Симчук: «Сказка с 3:0 в матче «Ференцвароша» с «Олимпом» выглядела реальной, но нужно было побеждать рижан самим»

Форвард поделился впечатлениями от выступления киевлян в Континентальном Кубке
Хоккей Хоккей в Европе
17:36
Симчук: «Сказка с 3:0 в матче «Ференцвароша» с «Олимпом» выглядела реальной, но нужно было побеждать рижан самим» Интервью
Михаил Симчук / Фото: Facebook Сокола

Форвард «Сокола» Михаил Симчук рассказал об играх в рамках Континентального Кубка, а также лучших матчах киевского клуба в новейшей истории:

Перед началом нашего поединка против «Валка» мы узнали результат встречи «Ференцварош» – «Олимп» и немного расстроились. Заброшенная на предпоследней минуте латышами шайба лишала нас шансов на выход в следующий раунд. Но тренер сказал, что случилось как случилось, нужно выходить и бороться за победу.

Особенной агрессии в матче с «Валком» «Сокол» не проявлял, но при этом забросил сразу девять шайб. Соперник давал играть?

Это тоже. Но и мы разыгрались, почувствовали вкус игры. Игра давалась легко. При условии, что мы не ставили себе целью обязательно разгромить соперника или забросить в его ворота десять шайб. По крайней мере, я перед собой такой цели не ставил. «Тарту» – среднего уровня команда, в которой есть достаточно людей, которые поиграли когда-то на серьезном уровне. Они показали, что могут быть опасными, в предыдущем матче против «Олимпа». В игре с нами похожего сопротивления не почувствовал. Жаль только, что мы пропустили ненужные голы. Немного испортили Кубрику (Дмитрию Кубрицкому) статистику и настрой.

Обычно вы играете в одном звене с Даниилом Коржилецким. Однако в Будапеште тренер задействовал вас в других сочетаниях.

Для меня это не проблема. Новые партнеры по звеньям – ребята опытные и мастеровитые. Матч против «Олимпа» я начинал вместе с Виктором Андрущенко и Даниилом Давыдовым. Встречу с «Ференцварошем» начал с Антоном Елисеенко и Александром Павленко. Антон в одной из первых смен получил травму и закончил выступления на этом турнире. Павленко хорошо видит поле, отдает хорошие пасы. Против «Валка» в тройку к нам с Александром добавился Антон Васильев. Мы неплохо разыгрались, хотя я лично провел не лучший матч. Вроде и забил дважды, и отметился ассистом, но допустил немало потерь. Не знаю, может это на фоне усталости. 

Мы не опыта играть три матча в течение трех дней подряд. Матч против «Ференцвароша» вообще был для меня, пожалуй, самым длинным в жизни. Время тянулось бесконечно. Во время того матча я сильно устал и в поединке против «Валка» допускал неточные передачи, принимал неправильные решения в концовках второго и третьего периодов.

При этом ваше звено забросило две шайбы в меньшинстве.

Совпадение обстоятельств. Когда свой гол проводил я, у защитника эстонцев не вышел бросок. Сначала, когда оппонент выбросил шайбу, я ее не видел вообще. Затем подобрал и бросил. Ребята говорят, что, мол, это был случайный гол.

Победы в двух заключительных поединках в Будапеште вроде должны добавить оптимизма. Но дальше команда не прошла. Чего в этом выступлении больше – оптимизма или разочарования?

Просто очень жаль, что мы не стали первыми и выбыли из Континентального Кубка. Особенно на том фоне, что сказка в виде единственно приемлемого для нас результата 3:0 в матче «Ференцварош» – «Олимп» выглядела реальной. Однако, прежде всего, должны были побеждать рижан сами. Не знаю, то плохая подготовка к игре, или недоконцентрация, или мандраж. Я обычно перестаю мандражировать после первых двух смен. За остальных ребят говорить не стану. Отмечу великолепную игру голкипера «Олимпа» Бонч-Бруевича, плохую реализацию моментов и наши нелепые удаления. Таких удалений может быть не более одного за матч, а не три-четыре, как в этом случае.

Зато поединок против «Ференцвароша» «Сокол» провел почти идеально. Вы можете сказать, что это был лучший матч нашей команды с момента ее возрождения?

Может, это правда. Хотя за это время мы сыграли столько матчей, что мог что-то и забыть. Так спонтанно ничего лучше вспомнить не могу. По качеству игры матч против венгров очевидно действительно был лучшим. Вот недавно выиграли у «Донбасса» 7:6. Там классно играли полтора периода, вели 6:0, но в итоге едва удержали победу.

В общем выглядело, что именно начиная с матча против «Ференцвароша» «Сокол» наконец окончательно адаптировался к большому льду. Ведь до того и в броварском «Терминале» в двух матчах внутреннего чемпионата, и против «Олимпа» команда выглядела неубедительно.

Вряд ли это причина неудачи. Мы не особенно почувствовали переход на площадку больших размеров. Мне вообще удобнее играть там, где хорошего качества лед, стекло, где большое поле. В маленькой «коробке» мне не нравится.

Лед комплекса в Будапеште кажется вам достаточно счастливым. Ведь раньше здесь вы выступали в составе сборной Украины U17, сыграли тогда вничью с белорусами и победили венгров.

Был бы счастливым, если бы сейчас прошли дальше. А так – просто воспоминания. Упоминавшийся вами турнир в составе сборной запомнился прежде всего тем, что на нем я впервые играл под руководством Олега Шафаренко. До того как специалиста не знал его вообще. Олег Леонидович сразу поставил нам тактику. Также тогда провел гол с середины поля. Забросил шайбу и она от льда отскочила в сетку.

Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сокол (Киев) Континентальный кубок IIHF

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Кубрицкий: «Самое обидное, что один матч, пару голов или ошибок, могут повлиять на результат соревнований»
Кубрицкий: «Самое обидное, что один матч, пару голов или ошибок, могут повлиять на результат соревнований»
Хоккей Хоккей в Европе
18:43
Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка
Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка
Хоккей Хоккей в Европе
10:37
«Сокол» разгромил «Тарту» и занял второе место в группе Континентального кубка
«Сокол» разгромил «Тарту» и занял второе место в группе Континентального кубка
Хоккей Хоккей в Европе
24 октября 21:30
6
Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
Хоккей Хоккей в Европе
24 октября 20:53
3
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
Хоккей Хоккей в Европе
24 октября 16:41
2
«Сокол» – безоговорочный фаворит ключевого матча в Континентальном кубке
«Сокол» – безоговорочный фаворит ключевого матча в Континентальном кубке
Хоккей Хоккей в Европе
24 октября 13:23

Новости: Хоккей

Кубрицкий: «Самое обидное, что один матч, пару голов или ошибок, могут повлиять на результат соревнований»
Кубрицкий: «Самое обидное, что один матч, пару голов или ошибок, могут повлиять на результат соревнований»
Хоккей в Европе
18:43
Симчук: «Сказка с 3:0 в матче «Ференцвароша» с «Олимпом» выглядела реальной, но нужно было побеждать рижан самим»
Интервью
Симчук: «Сказка с 3:0 в матче «Ференцвароша» с «Олимпом» выглядела реальной, но нужно было побеждать рижан самим»
Хоккей в Европе
17:36
Константин Ефименко: «Хоккейные клубы подали иск в суд о том, что Федерация хоккея Украины незаконно стала членом УХЛ»
Константин Ефименко: «Хоккейные клубы подали иск в суд о том, что Федерация хоккея Украины незаконно стала членом УХЛ»
УХЛ
16:49
Генеральный директор МХК «Динамо»: «Наш клуб – это история, бренд, который должен и обязан играть в УХЛ»
Генеральный директор МХК «Динамо»: «Наш клуб – это история, бренд, который должен и обязан играть в УХЛ»
УХЛ
13:09
Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка
Объясняем, почему «Сокол» не попал в третий раунд Континентального кубка
Хоккей в Европе
10:37
XSPORT поздравляет с днем рождения почетного президента ХК «Донбасс» Бориса Колесникова
XSPORT поздравляет с днем рождения почетного президента ХК «Донбасс» Бориса Колесникова
УХЛ
10:33
«Детройт» продлил серию поражений «Чикаго» до пяти матчей, «Нэшвил» нанес первое поражение «Миннесоте» в сезоне
«Детройт» продлил серию поражений «Чикаго» до пяти матчей, «Нэшвил» нанес первое поражение «Миннесоте» в сезоне
НХЛ
07:59
«Сокол» разгромил «Тарту» и занял второе место в группе Континентального кубка
«Сокол» разгромил «Тарту» и занял второе место в группе Континентального кубка
Хоккей в Европе
24 октября 21:30
ЦСКА одержал победу над «Адмиралом», «Амур» прервал серию из четырех поражений
ЦСКА одержал победу над «Адмиралом», «Амур» прервал серию из четырех поражений
КХЛ
24 октября 21:05
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
7
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсона нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсона нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
Бокс Профессиональный бокс
23 октября 09:22
Все новости