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Золотая коллекция бокса

СК «Сокол» объявил имя клубного талисмана

Его определили болельщики киевской команды
Хоккей Хоккейная Суперлига
19:15
СК «Сокол» объявил имя клубного талисмана
Фото: hsl.com.ua

На своей странице в Instagram киевский СК «Сокол» запустил конкурс среди болельщиков на выбор имени для клубного талисмана.

По итогам голосования, среди более 10 вариантов, синий сокол получил имя «Фалько», предложенное Ириной Собченко – мамой нападающего команды Ильи Собченко. Также маскот получил и свой собственный номер – 1. Теперь поддерживать хоккейную атмосферу на матчах будет собственный талисман команды, которого вы можете встретить на трибунах броварского «Терминала».

Напомним, что уже сегодня СК «Сокол» сыграет с «Краматорском».

Рене Тер Велде
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