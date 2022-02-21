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СК «Сокол» объявил имя клубного талисмана
Его определили болельщики киевской команды
19:15
Фото: hsl.com.ua
На своей странице в Instagram киевский СК «Сокол» запустил конкурс среди болельщиков на выбор имени для клубного талисмана.
По итогам голосования, среди более 10 вариантов, синий сокол получил имя «Фалько», предложенное Ириной Собченко – мамой нападающего команды Ильи Собченко. Также маскот получил и свой собственный номер – 1. Теперь поддерживать хоккейную атмосферу на матчах будет собственный талисман команды, которого вы можете встретить на трибунах броварского «Терминала».
Напомним, что уже сегодня СК «Сокол» сыграет с «Краматорском».
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