СК «Сокол» одержал разгромную победу над «Белым Барсом»

Киевляне расположились на третьем месте в турнирной таблице

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 28 декабря, в Броварах свой заключительный матч в 2021 году в рамках 6-го тура хоккейной Суперлиги сыграли СК «Сокол» и «Белый Барс».

И хоть в стартовом отрезке матча команды показали достаточно равный и насыщенный моментами хоккей, но уже во второй половине периода киевлянам удалось навязать свои игру противнику из Белой Церкви и забросить две шайб в ворота Василия Полгородника – по голу в свой актив записали защитники Денис Петрухно и Никита Мицкевич.

Во втором периоде команды устроили голевые качели, дважды обменявшись голами – сначала на шайбу Дмитрия Марченкова ответил Владислав Брага, а затем поочереди отметились Иван Беляков и Богдан Наливайко. На второй перерыв команды ушли со счетом 4:2 в пользу киевлян.

Большую часть третьего периода играли без заброшенных шайб, существенно сбавив скорости своих атак. Только под конец периода СК «Сокол» удалось довести счет до уверенного, отличившись в воротах «Белого Барса» еще четырежды – счет 8:2 на табло установили Дмитрий Шуленин, Дмитрий Марченков, Роман Халиков и Виктор Шахворстов.

СК «Сокол» – «Белый Барс» 8:2 (2:0, 2:2, 4:0)

Шайбы:

1:0 Петрухно, 14:42;

2:0 Мицкевич (Мельников, Беляков), 19:32;

3:0 Марченков (Шахворостов, Костицын, больш.), 22:58;

3:1 Брага (Куцевич, Лесников), 27:13;

4:1 Беляков (Мельников, Мицкевич, больш.), 29:35;

4:2 Наливайко (Алексюк, больш.), 37:10;

5:2 Шуленин (Иванов, Мицкевич, больш.), 56:21;

6:2 Марченков (Олейник), 57:01;

7:2 Халиков (Костицын, Шахворостов), 57:41;

8:2 Шахворостов (Костицын, Марченков, больш.), 58:49.

СК «Сокол»: Яковлев (Макаренко); Дорофеев (А) - Халиков, Шуленин - Мицкевич, Петрухно - Фроленко; Шахворостов - Марченков - Костицын (А), Мельников - Беляков - Иванов, Амиров - Олейник - Никоноров, Курах - Хирса.

«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко); Наливайко - Кулешов, Грицюк - Селин, Алексюк (А) - Собко; Геворкян - Куцевич (К) - Лесников (А), Удовиченко - Собченко - Попережай, Брага - Качан - Микитюк, Неверов.