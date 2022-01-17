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СК «Сокол» отдал двух игроков в «Белый Барс»

Эти игроки не стали основными в составе киевлян
Хоккей Хоккейная Суперлига
13:17
СК «Сокол» отдал двух игроков в «Белый Барс»
Фото: Суперлига

Суперлига на официальном сайте сообщила, что СК «Сокол» сдал в аренду в «Белый Барс» форвардов Максима Кураха и Валентина Никонорова.

Арендное соглашение клубов рассчитано до конца сезона 2021/22 гг.

Курах в текущем сезоне сыграл 5 матчей за СК «Сокол», сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне нападающий выступал в «Ледяных Волках», где сыграл 11 матчей.

Никоноров провёл 4 матча за СК «Сокол» и также отдал одну голевую передачу. В сезоне 2020/21 нападающий выступал в «Динамо» в МХЛ, где в 54 матчах набрал 14 (9+5) очков.

Напомним, ранее СК «Сокол» уверенно выиграл у «Белого Барса».


Карен Агабекян
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