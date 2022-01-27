СК «Сокол» победил «Альтаир» и вернулся на второе место в Суперлиге
В матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч СК «Сокол» обыграл «Альтаир».
Коллектив из Дружковки открыл счет в матче, но киевлянам удалось перехватить инициативу. Хозяева площадки отыгрались в первом периоде. А в последующих двадцатиминутках довели счет в матче до разгрома – 7:1.
«Сокол» вернулся на вторую строчку турнирной таблицы Суперлиги.
Суперлига. Регулярный чемпионат
СК «Сокол» – «Альтаир» 7:1 (1:1, 1:0, 5:0)
Шайбы:
0:1 Буценко (Коренчук, Кочетков), 05:06;
1:1 Шахворостов (Халиков, Шуленин, меньш.), 16:26;
2:1 Панков (Манукян, Швецов), 22:07;
3:1 Хирса (Халиков, Шуленин), 43:01;
4:1 Дорофеев (Мельников, Амиров), 44:49;
5:1 Дорофеев (Марченков, Панков), 48:53;
6:1 Собченко (Петрухно, Хирса), 49:10;
7:1 Панков (Манукян), 58:08;
Вратари: Яковлев (Теплицкий) – Дьяченко (Печорин)
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