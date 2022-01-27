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СК «Сокол» победил «Альтаир» и вернулся на второе место в Суперлиге

Киевляне, пропустив первыми, забросили 7 шайб в ворота гостей
Хоккей Хоккейная Суперлига
21:10
СК «Сокол» победил «Альтаир» и вернулся на второе место в Суперлиге
Фото: hsl.com.ua

В матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч СК «Сокол» обыграл «Альтаир».

Коллектив из Дружковки открыл счет в матче, но киевлянам удалось перехватить инициативу. Хозяева площадки отыгрались в первом периоде. А в последующих двадцатиминутках довели счет в матче до разгрома – 7:1.

«Сокол» вернулся на вторую строчку турнирной таблицы Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат

СК «Сокол» – «Альтаир» 7:1 (1:1, 1:0, 5:0)

Шайбы:

0:1 Буценко (Коренчук, Кочетков), 05:06; 

1:1 Шахворостов (Халиков, Шуленин, меньш.), 16:26; 

2:1 Панков (Манукян, Швецов), 22:07; 

3:1 Хирса (Халиков, Шуленин), 43:01; 

4:1 Дорофеев (Мельников, Амиров), 44:49; 

5:1 Дорофеев (Марченков, Панков), 48:53; 

6:1 Собченко (Петрухно, Хирса), 49:10; 

7:1 Панков (Манукян), 58:08;

Вратари: Яковлев (Теплицкий) – Дьяченко (Печорин)

Олег Шумейко-младший
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СК Сокол ХК Альтаир

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