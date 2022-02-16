СК «Сокол» поднял огромный флаг над Киевом и представил новую форму

Масштабная акция от киевлян

Восьмидяситеметровый флаг Сокола / фото - пресс-служба клуба

15 февраля в небе над Киевом все жители и гости столицы могли наблюдать уникальное явление - в центре города в небо поднялся огромный флаг киевского СК «Сокол», выступающего в хоккейной Суперлиге Украины.

Восьмидяситеметровый флаг киевского клуба полетал над главными достопримечательностями Киева - НСК «Олимпийский», Родина Мать и арка Дружбы народов.



СК «Сокол» стал первым спортивным клубом в нашей стране, который поднял свой флаг на высоту около 100 метров. Настолько масштабной акцией киевляне призывают посещать хоккейные матчи и болеть за команду в хоккейной Суперлиге Украины.

Также стоит отметить, что команда представила новую резервную форму.

Напомним, СК «Сокол» взял реванш у «Белого Барса» за домашнее поражение в предыдущем матче.