СК «Сокол» подписал финского защитника

Моксунен в Украине ранее защищал цвета «Ледяных Волков»

Фото: hsl.com.ua

СК «Сокол» заключил контракт с финским защитником Еету Моксуненом.



24-летний хоккеист начинал карьеру в юниорских командах «Лукко». Всего в чемпионатах Финляндии U16-U20 Моксунен провел 141 матч, набрав 47 (12+35) очков. В молодёжном чемпионате Финляндии U20 финн выступал за «Пеликанс», в 35 матчах защитник набрал 1 (0+1) при показателе полезности +3.

В сезоне 2018/19 Еету играл в польском «Подхале», занявшем по итогу плей-офф 4-е место в чемпионате – 44 матча, 10 (2+8) очков. Следующий сезон 2019/20 защитник провёл в нидерландском «Лимбурге», выступающем в БеНеЛиге: там Моксунен отыграл 19 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 14 результативных передач.

Моксунен уже имеет опыт выступления в Украине в сезоне 2020/21 в составе «Ледяных Волков» финн провел 20 матчей и набрал 3 (1+3) очка. В том же сезоне защитник переехал в чемпионат Литвы, где вместе с «Каунасом» стал чемпионом, набрав в 8 матчах плей-офф 5 (1+4) очков.

Текущий сезон Моксунен начинал в составе латвийского «Динабурга» - 14 матчей, 3 (1+2) очка.

В составе СК «Сокол» защитник будет выступать под номером 22.

Также киевский клуб отзаявил нападающих Виталия Кудрина и Никиту Малухина.

Следующий матч СК «Сокол» проведет 4 января. Трансляция матча «Краматорск» – СК «Сокол» пройдет на телеканале XSPORT. Начало – 18:25.