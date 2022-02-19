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Хоккей. Суперлига Париматч. Донбасс – Альтаир. Прямая трансляция

СК «Сокол» подписал защитника сборной Беларуси

Роман Дюков имеет опыт игры в КХЛ
Хоккей Хоккейная Суперлига
14:07
СК «Сокол» подписал защитника сборной Беларуси

Как и ожидалось, СК «Сокол» укрепил состав белорусским защитником Романом Дюковым.

В текущем сезоне Дюков провел 46 игр в составе солигорского «Шахтера» и набрал 13 (0+13) очков, при показателе полезности +7.

В прошедшем сезоне белорусский хоккеист выходил на лед в составе минского «Динамо» в КХЛ (20 матчей, 3 (0+3) очка, и -2) и столичной «Юности» в Экстралиге (28 матчей, 10 (3+7) очков, +7). В составе родного клуба он во второй раз в карьере стал чемпионом Беларуси.

Ранее воспитанник «Юности» уже выступал в ВХЛ в составе клубов из Казахстана и России. За 61 матч в составе «Сарыарки», «Лады» и «Торпедо» он набрал 17 (1+16) очков.

Также Дюков – участник двух чемпионатов мира в составе сборной Беларуси (2016, 2018).

 

Источник: hsl.com.ua Сергей Остапенко
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