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СК «Сокол» с дублем Белякова выиграл у «Альтаира»

Команда из Киева продолжает оставаться на третьем месте в турнирной таблице
Хоккей Хоккейная Суперлига
16:32
СК «Сокол» с дублем Белякова выиграл у «Альтаира»
Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч киевский СК «Сокол» в гостях обыграл ХК «Альтаир».

СК «Сокол» открыл счет на первой минуте матча когда точный бросок удался Сергею Костицыну. «Альтаир» после пропущенной шайбы не отдавал гостям инициативу и имел моменты, чтобы сравнять счет, но не смог их реализовать. Киевляне в ответ удвоили преимущество – на 6-й минуте гол оформил Александр Панков.

Во втором периоде команды играли на встречных курсах и «Альтаир» был близок к заброшенной шайбе. Но снова забили гости – Иван Беляков отличился голом. В концовке двадцатиминутки Никита Сидоренко забросил первую шайбу в ворота СК «Сокол».

В третьем периоде СК «Сокол» удалось защитить свои ворота, а в атаке дубль оформил Иван Беляков.

Суперлига. Регулярный чемпионат.

«Альтаир» – СК «Сокол» 1:4 (0:2; 1:1; 0:1)

Шайбы:

0:1 Костицын (Шахворостов, Иванов), 00:44;

0:2 Панков (Олейник, Манукян), 06:00;

0:3 Беляков, 32:55;

1:3 Сидоренко, 37:33;

1:4 Беляков (Фроленко, Мельников), 54:28

«Альтаир»: Дьяченко (Терлецкий); Игнатенко - Реснянский, Раскин - Бортников, Папуна - Мельник, Терёшин; Коренчук (А) - Буценко (К) - Кочетков, Трандафилов (А) - Крикля - Сидоренко, Луговой - Дубский - Кобиков, Яйлов - Олейник.

СК «Сокол»: Яковлев (Теплицкий); Амиров - Шуленин, Дорофеев (А) - Моксунен, Фроленко - Петрухно (К), Воронин; Иванов - Шахворостов - Костицын (А), Мельников - Беляков - Богацкий, Манукян - Олейник - Панков, Собченко - Швецов.

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