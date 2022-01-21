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СК «Сокол» совершил камбэк и вырвал победу у «Мариуполя»

За 20 секунд до конца матча Дмитрий Марченков оформил хет-трик
Хоккей Хоккейная Суперлига
21:30
СК «Сокол» совершил камбэк и вырвал победу у «Мариуполя»
Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 21 января, киевский СК «Сокол» принимал мариупольских «чаек» в рамках 14-го тура хоккейной Суперлиги Париматч.

На старте матча команды больше присматривались друг другу, создавая минимум голевых моментов. Однако после экватора периода «Мариуполь» навязал свою игру противнику и смог дважды отличиться в воротах Даниила Яковлева – сначала счет в матче открыл Владислав Бойко, а затем Элиезер Щербатов после красивого прохода удвоил преимущество своей команды.

На старте второго отрезка встречи СК «Сокол» смог вернуться в игру благодаря голу Ивана Белякова. После этой шайбы команды начали показывать более открытый хоккей и, играя на встречных курсах, обменялись голами – на шайбу Владимира Чердака ответил Дмитрий Марченков.

На седьмой минуте третьего периода Егор Иванов сравнял счет на табло, однако спустя 2 минуты Элиезер Щербатов сделал дубль и снова вывел «Мариуполь» вперед. Под завес периода киевляне снова показали характер – сначала Дмитрий Шуленин снова вернул паритет на табло, а затем Дмитрий Марченков впервые в матче вывел СК «Сокол» вперед.

За 20 секунд до конца матча Дмитрий Марченков оформил хет-трик и поставил голевую точку в волевой победе киевской команды.

СК «Сокол» – «Мариуполь» 6:4 (0:2, 2:1, 4:1)

Шайбы:

0:1 Бойко (Щербатов), 07:39;

0:2 Щербатов (Бойко, Лысенко), 18:16;

1:2 Беляков, 25:34;

1:3 Чердак (Бойко, Олендаренко), 29:06;

2:3 Марченков (Мельников, Мицкевич), 34:54;

3:3 Иванов (Халиков), 47:53;

3:4 Щербатов (Бойко, Алексеев), 49:58;

4:4 Шуленин (Костицын, Мицкевич), 56:42;

5:4 Марченков (Беляков), 57:22;

6:4 Марченков (Панков), 59:40;

СК «Сокол»: Яковлев (Оганджанян - с 20:00); Дорофеев (А) - Халиков, Мицкевич - Шуленин, Моксунен - Амиров, Петрухно (К) - Фроленко; Костицын (А) - Иванов - Швецов, Мельников - Шахворостов - Марченков, Манукян - Беляков - Панков, Олейник - Собченко - Хирса.

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Алексеев - Олендаренко, Декало - Лысенко, Кудряшов - Тунхузин, Филимонов; Милехин - Бойко - Щербатов (А), Чердак (А) - Твердохлебов - Тютченко, Коваленко - Мазур (К) - Костиков, Зуев - Ружников - Янишевский.

Рене Тер Велде
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