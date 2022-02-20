СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем»

Киевляне вышли на третье место в турнирной таблице

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 20 февраля, в рамках 23-го тура хоккейной Суперлиги Париматч СК «Сокол» сыграл с «Мариуполем».

В первом периоде команды показывали хороший темп игры, создавая острые моменты у ворот Алексея Трифонова и Артура Оганджаняна. Игра была упорной, эмоции кипели, что привело к драке между нападающими Тиграном Манукяном и Элиезером Щербатовым, но в стартовом периоде матча команды не отметились голами.

Во втором периоде соперники не сбавляли обороты. «Мариуполь» прессинговал «Сокол», стараясь выйти вперед, но «чайкам» не удавалось направить шайбу в ворота. Что не вышло у «Мариуполя», вышло у «Сокола» – Егор Иванов направил шайбу под перекладину.

В завершающей двадцатиминутке хозяева забросили быструю шайбу – Виктор Шахворостов удвоил преимущество киевлян. «Стальные чайки» сократили отрыв до минимального 2:1 – Никита Зуев красивым броском от синей линии забросил шайбу в ворота Артура Оганджаняна. До конца третьего периода Александр Панков отметился дублем. Матч завершился со счетом 4:1.

СК «Сокол» – «Мариуполь» 4:1 (0:0; 1:0; 3:1)

Шайбы:

1:0 Иванов (Дюков, Панков), 33:26;

2:0 Шахворостов (Иванов, Дюков), 40:39;

2:1 Зуев (Янишевский, Ружников), 49:29;

3:1 Панков (Иванов), 56:29;

4:1 Панков (Дюков), 59:00.

СК «Сокол»: Оганджанян (Яковлев); Дюков - Шуленин, Амиров - Дорофеев (А), Фроленко - Петрухно (А); Шахворостов (К) - Иванов - Панков, Мельников - Беляков - Богацкий, Манукян - Олейник - Собченко, Хирса.

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Артамонов - Тунхузин, Алексеев - Кудряшов, Декало - Лысенко, Зуев - Филимонов; Милехин - Бойко - Щербатов (А), Тютченко - Мазур (К) - Казаковцев (А), Коваленко - Твердохлебов - Костиков, Чердак - Ружников - Янишевский.