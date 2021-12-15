СК «Сокол» в матче с «Краматорском» добыл свою дебютную победу в истории

Команда Олега Тимченко остается без побед

Фото: Суперлига

В рамках второго тура регулярного чемпионата Суперлиги «Краматорск» дома проиграл киевскому СК «Сокол» со счетом 0:3. Для подопечных Олега Микульчика эта победа стала дебютной в истории клуба.



Первый период команды провели в атакующем стиле, но никто из них так и не смог распечатать ворота. Во второй двадцатиминутки между командами продолжилась упорная борьбе, в которой расторопней оказался «Сокол». Получив большинство на площадке, Егор Иванов открыл счет.

Третий период также был безголевым, пока на 59-й минуте Сергей Мельников не удвоил преимущество, забросив в пустые ворота. А за 19 секунд до окончания матча Виктор Шахворостов сделал счет 3:0. Отметим, что третье взятие ворот засчитали из-за того, что защитник Павел Таран умышленно сорвал атаку киевлян, сдвинув ворота.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Краматорск» – СК «Сокол» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы:

0:1 Иванов (Шахворостов, Костицин, больш.), 38:08;

0:2 Мельников, 58:56;

0:3 Шахворостов, 59:41.

«Краматорск»: Трус (Кучер); Бабрусев - Таран (А), Ваулин - Летов, Мальцев - Афанасьев; Столяренко (К) - Сергиевский - Градович, Жвачкин (А) - Афанасьев - Гриценко, Тимченко - Семёнов - Середницкий, Говорушко - Сирченко - Калинычев.

СК «Сокол»: Макаренко (Теплицкий); Дорофеев (А) - Мицкевич, Шуленин - Халиков, Петрухно (К) - Фроленко; Шахворостов - Иванов - Костицын (А), Мельников - Олейник - Стоклоса, Курах - Хирса - Амиров.