СК «Сокол» взял реванш у «Белого Барса» за домашнее поражение в предыдущем матче

Единственной шайбой за «барсов» отличился Андрей Удовиченко

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 14 февраля, в рамках 21-го тура хоккейной Суперлиги Париматч «Белый Барс» сыграл с «Соколом».

В первом периоде эффектно стартовали хозяева – Андрей Удовиченко вывел команду вперед, обыграв Артура Оганджаняна. Команды поочередно создавали моменты у ворот друг друга. «Сокол» наседал, стараясь сравнять счет, но на перерыв «Белый Барс» ушел минимально лидируя в матче.

Во втором периоде Александр Панков сравнял счет, а менее чем через минуту киевская команда вышла вперед – Тигран Манукян удвоил преимущество «Сокола». Киевляне не сбавляли обороты и забросили в третий раз гол на счету Сергея Дорофеева.

В завершающей двадцатиминутке хозяевам не удавалось обыграть Артура Оганджаняна, а гости, в свою очередь, закрепили свое лидерство шайбой Антона Богацкого. Матч завершился со счетом 1:4.

«Белый Барс» – СК «Сокол» 1:4 (1:0; 0:3; 0:1)

Шайбы:

1:0 Удовиченко (Семенов), 04:55;

1:1 Панков (Беляков), 21:23;

1:2 Манукян (Олейник, Дорофеев), 21:49;

1:3 Дорофеев (Олейник), 35:55;

1:4 Богацкий (Иванов, Олейник), 44:08.

«Белый Барс»: Квасенко (Полгородник); Кулешов - Грицюк, Алексюк (А) - Селин, Зинченко - Шистеров, Собко; Осипов - Куцевич (К) - Никоноров, Удовиченко - Семенов - Попережай, Мисюк - Брага - Маландин, Курах.

СК «Сокол»: Оганджанян (Яковлев); Амиров - Шуленин, Фроленко - Петрухно, Дорофеев (А) ; Шахворостов - Иванов - Костицын (А), Мельников - Беляков - Панков, Манукян - Богацкий - Олейник, Собченко - Хирса - Швецов.