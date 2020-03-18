СКА проиграл московскому «Динамо» в первом матче серии
КХЛ. Плей-офф. Четьвертьфиналы.
СКА – «Динамо» Мск – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Счет в серии: 0:1
Шайбы:
0:1 Чайковски (Яшкин, Кагарлицкий), 11:15, ГБ
0:2 Сергеев (Круглов, Игумнов), 30:54
0:3 Линдберг (Чайковски, Тарасов), 44:53
1:3 Бенгтссон (Вей, Бурдасов), 55:23, ГБ
1:4 Яшкин (Шипачев, Тарасов), 57:42, ПВ
Вратари: Самонов – Бочаров
«Авангард» – «Металлург» Мг – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) Счет в серии: 1:0
Шайбы:
0:1 Хольм (Прохоркин), 05:21
1:1 Буше (Каски, Толчинский), 10:51, ГБ
1:2 Бек (Мозякин, Хольм), 35:59, ГБ
2:2 Чинахов (Береглазов, Семенов), 36:18
2:3 Кошелев (Мартынов, Бек), 45:15
2:4 Мозякин (Расмуссен, Карпов), 45:51
2:5 Нестрашил (Бек, Расмуссен), 48:00, ГБ
Вратари: Бобков – Кошечкин