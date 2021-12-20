СКА уверенно одолел «Спартак», ЦСКА одержал победу над «Йокеритом»
«Амур» – «Адмирал» – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
0:1 – 3 Индрашис (Ушенин)
«Куньлунь» – «Салават Юлаев» – 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
0:1 – 11 Кадейкин (Кулемин)
1:1 – 15 Фу (Фу, Локхарт)
1:2 – 22 Зубарев (Картаев, Санников)
2:2 – 23 Фу (Вонг, Спрул)
2:3 – 28 Кадейкин (Тихонов, Шмелев)
3:3 – 46 Фрэм
3:4 – 65 Ларсен (Кулемин)
«Йокерит» – ЦСКА – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
1:0 – 35 Комбе (Иконен, Кивисте)
1:1 – 35 Андронов (Нордстрем, Валльмарк)
1:2 – 44 Плотников (Окулов)
1:3 – 58 Плотников (Блажиевский, Каменев)
СКА – «Спартак» – 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
0:1 – 4 Хохлачев (Лехтеря, Хеед)
1:1 – 17 Бурдасов (Кузьменко, Гусев)
2:1 – 20 Пыленков (Марченко, Галимов)
3:1 – 28 Бурдасов (Кузьменко, Гусев)
4:1 – 38 Кузьменко (Бурдасов)
4:2 – 40 Никишин (Хеед, Лехтеря)
«Динамо» Рига – «Динамо» Минск – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
0:1 – 9 Еременко (Теденбю, Демков)
0:2 – 18 Воронин (Кемпе)
0:3 – 35 Горбунов (Алистров, Коробов)
0:4 – 42 Мосалев (Кемпе, Колосов)
1:4 – 59 Червены (Лорито, Гормли)
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