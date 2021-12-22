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03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
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18:45 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз Перенесен
03:00 Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс Перенесен
05:00 Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Перенесен

СКА в овертайме вырвал победу у ЦСКА

«Спартак» обыграл «Динамо» и другие результаты
Хоккей КХЛ
22 декабря 22:17
СКА в овертайме вырвал победу у ЦСКА

КХЛ. Регулярный чемпионат:

«Амур» – «Нефтехимик» 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 Митякин (Порядин, Сидоров) 00:10

0:2 Лещенко (Митякин, Секстон) 39:05 ГБ

1:2 Горшков (Бутузов, Николишин) 57:13

1:3 Хайруллин (Галимов) 59:48 ПВ

Вратари: Бартошак – Туохимаа.

СКА – ЦСКА 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

1:0 Волков (Зыков, Седов), 28:40

2:0 Моисеев (Гусев, Пыленков), 31:50

2:1 Окулов (Каменев, Плотников), 40:46

2:2 Карнаухов (Окулов), 51:58

3:2 Гусев (Лехтонен), 61:26

Вратари: Юханссон – Федотов.

«Йокерит» – «Динамо» Минск 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 Мосалев (Суворов), 02:58

1:1 Скленичка (Пакаринен, Турунен), 08:51

2:1 Коссила (Юнттила), 61:32

Вратари: Ювонен – Колосов.

«Витязь» – «Динамо» Рига 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

1:0 Аалтонен (Оямяки, Кемиляйнен), 09:00, ГБ

1:1 Червены (Мейя, Карьялайнен), 10:59, ГБ

1:2 Лорито (Дарзиньш), 34:54, ГБ

2:2 Попов (Аалтонен, Мусин), 52:24

2:3 Радил (Фрейгбергс), 60:44

Вратари: Ежов – Гудачек.

«Спартак» – «Салават Юлаев» 3:2 ШБ (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 Лехтеря (Хохлачев), 16:56

1:1 Хартикайнен (Тихонов, Маннинен), 39:17, ГБ

1:2 Амиров (Тихонов, Хафизуллин), 47:27

2:2 Ержабек (Широков, Лехтеря), 49:01

3:2 Цыплаков, 65:00, ШБ

Вратари: Данск – Шарыченков.

Сергей Остапенко
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