СКА в овертайме вырвал победу у ЦСКА
КХЛ. Регулярный чемпионат:
«Амур» – «Нефтехимик» 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
0:1 Митякин (Порядин, Сидоров) 00:10
0:2 Лещенко (Митякин, Секстон) 39:05 ГБ
1:2 Горшков (Бутузов, Николишин) 57:13
1:3 Хайруллин (Галимов) 59:48 ПВ
Вратари: Бартошак – Туохимаа.
СКА – ЦСКА 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
1:0 Волков (Зыков, Седов), 28:40
2:0 Моисеев (Гусев, Пыленков), 31:50
2:1 Окулов (Каменев, Плотников), 40:46
2:2 Карнаухов (Окулов), 51:58
3:2 Гусев (Лехтонен), 61:26
Вратари: Юханссон – Федотов.
«Йокерит» – «Динамо» Минск 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
0:1 Мосалев (Суворов), 02:58
1:1 Скленичка (Пакаринен, Турунен), 08:51
2:1 Коссила (Юнттила), 61:32
Вратари: Ювонен – Колосов.
«Витязь» – «Динамо» Рига 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
1:0 Аалтонен (Оямяки, Кемиляйнен), 09:00, ГБ
1:1 Червены (Мейя, Карьялайнен), 10:59, ГБ
1:2 Лорито (Дарзиньш), 34:54, ГБ
2:2 Попов (Аалтонен, Мусин), 52:24
2:3 Радил (Фрейгбергс), 60:44
Вратари: Ежов – Гудачек.
«Спартак» – «Салават Юлаев» 3:2 ШБ (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
1:0 Лехтеря (Хохлачев), 16:56
1:1 Хартикайнен (Тихонов, Маннинен), 39:17, ГБ
1:2 Амиров (Тихонов, Хафизуллин), 47:27
2:2 Ержабек (Широков, Лехтеря), 49:01
3:2 Цыплаков, 65:00, ШБ
Вратари: Данск – Шарыченков.
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