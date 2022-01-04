Ротенберг: «Хочу поблагодарить совет директоров СКА за доверие»
СКА выиграл первый матч с Ротенбергом на посту главного тренера
Питерцы разгромили «Куньлунь»
Фото: пресс-служба СКА
4 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялся один матч.
СКА на выезде разгромил «Куньлунь». Эта встреча стала первой для Романа Ротенберга на посту главного тренера «армейцев».
КХЛ. Регулярный чемпионат:
«Куньлунь» – CКА 1:5 (0:3, 1:0, 0:1)
0:1 Комаров (Кузьменко, Гусев), 07:10, ГБ
0:2 Галимов (Моисеев), 08:03
0:3 Робинсон (Галимов, Тимкин), 14:05
1:3 Рич (Вонг, Спроул), 34:58, ГБ
1:4 Комаров (Кузьменко, Бурдасов), 49:03
1:5 Бурдасов (Лехтонен, Гусев), 54:20
Вратари: Смит – Самонов.