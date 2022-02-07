Скандал! Канада не хотела выходить на матч с Россией

Игра никак не могла начаться из-за того, что у россиянок не было результаты тестов на COVID-19

В Пекине на олимпийском женском турнире по хоккею разгорелся настоящий скандал, из-за которого матч ОКР (Россия) – Канада начался с задержкой в 1 час.



Матч должен был начаться в 6:10 по киевскому времени, но задержка случалась из-за сборной Канады, которая категорически отказалась выходить на лед пока россиянки не получат результаты утренних тестов на коронавирус. Однако, это было невозможно, поскольку команда ОКР не сдавала утром тесты.

Затем сборная Канады потребовала, чтобы команды играли в медицинских масках, на что россиянки согласились.

Причина волнений сборной Канады понятна, поскольку в сборной России вспышка коронавируса, и ряд их игроков сейчас находится на самоизоляции.

Отметим, что в группе А Канада с тремя победами идет на первом месте, обеспечив себе выход в плей-офф. ОКР занимает третье место с одной победой и двумя поражениями.

