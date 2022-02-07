Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Хоккей (2 события из 2) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Краматорск 0:4 Окончен
17:00 СК Сокол - Мариуполь 3:4 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
Хоккей (4 события из 4) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - СК Сокол -:- Запланирован
18:30 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
матч-центр

Скандал! Канада не хотела выходить на матч с Россией

Игра никак не могла начаться из-за того, что у россиянок не было результаты тестов на COVID-19
Olympics Пекин-2022
08:47
Скандал! Канада не хотела выходить на матч с Россией

В Пекине на олимпийском женском турнире по хоккею разгорелся настоящий скандал, из-за которого матч ОКР (Россия) – Канада начался с задержкой в 1 час.

Матч должен был начаться в 6:10 по киевскому времени, но задержка случалась из-за сборной Канады, которая категорически отказалась выходить на лед пока россиянки не получат результаты утренних тестов на коронавирус. Однако, это было невозможно, поскольку команда ОКР не сдавала утром тесты.

Затем сборная Канады потребовала, чтобы команды играли в медицинских масках, на что россиянки согласились.

Причина волнений сборной Канады понятна, поскольку в сборной России вспышка коронавируса, и ряд их игроков сейчас находится на самоизоляции.

Отметим, что в группе А Канада с тремя победами идет на первом месте, обеспечив себе выход в плей-офф. ОКР занимает третье место с одной победой и двумя поражениями.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 6)

Теги

сборная Канады (хоккей) сборная России (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Не зря скандалила Канада. У сборной России выявлено еще два случая заражения коронавирусом
Не зря скандалила Канада. У сборной России выявлено еще два случая заражения коронавирусом
Olympics Пекин-2022
11:52
1
IIHF поменяла регламент сдачи тестов на коноравирус, а сборная России его проигнорировала
IIHF поменяла регламент сдачи тестов на коноравирус, а сборная России его проигнорировала
Olympics Пекин-2022
09:11
Российский хоккеист пожаловался на качество льда на Олимпийских играх в Пекине
Российский хоккеист пожаловался на качество льда на Олимпийских играх в Пекине
Olympics Пекин-2022
06 февраля 11:29
Канада – снова без золота ОИ? Больше всего пострадали от отказа НХЛ не ехать в Пекин, а теперь еще и звездный тренер сломал ребра
Мнение
Канада – снова без золота ОИ? Больше всего пострадали от отказа НХЛ не ехать в Пекин, а теперь еще и звездный тренер сломал ребра
Olympics Пекин-2022
01 февраля 11:54
Сборная Канады огласила состав на Олимпийские игры-2022
Сборная Канады огласила состав на Олимпийские игры-2022
Olympics Пекин-2022
25 января 22:51

Новости: Хоккей

Латвийская лига подтвердила трансфер экс-вратаря «Донбасса», которого «отстранила» ФХУ
Латвийская лига подтвердила трансфер экс-вратаря «Донбасса», которого «отстранила» ФХУ
Хоккей в Европе
15:49
Президент IIHF: «Мы тесно сотрудничаем с органами здравоохранения по графику, соответствующему нашим соревнованиям»
Президент IIHF: «Мы тесно сотрудничаем с органами здравоохранения по графику, соответствующему нашим соревнованиям»
Пекин-2022
13:25
Не зря скандалила Канада. У сборной России выявлено еще два случая заражения коронавирусом
Не зря скандалила Канада. У сборной России выявлено еще два случая заражения коронавирусом
Пекин-2022
11:52
IIHF поменяла регламент сдачи тестов на коноравирус, а сборная России его проигнорировала
IIHF поменяла регламент сдачи тестов на коноравирус, а сборная России его проигнорировала
Пекин-2022
09:11
Скандал! Канада не хотела выходить на матч с Россией
Скандал! Канада не хотела выходить на матч с Россией
Пекин-2022
08:47
Витер: «Поединок хороший, парни молодцы, бились»
Витер: «Поединок хороший, парни молодцы, бились»
Хоккейная Суперлига
06 февраля 20:30
«Мариуполь» в напряженном матче обыграл СК «Сокол»
«Мариуполь» в напряженном матче обыграл СК «Сокол»
Хоккейная Суперлига
06 февраля 19:48
Буценко: «В таких играх на первый план выходит мастерство игроков»
Буценко: «В таких играх на первый план выходит мастерство игроков»
Хоккейная Суперлига
06 февраля 18:30
Олег Тимченко: «Игра с «барсами» была очень боевая»
Олег Тимченко: «Игра с «барсами» была очень боевая»
Хоккейная Суперлига
06 февраля 16:30
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
18
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
11
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
6
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
7
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Все новости