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Словаки и американцы стартовали на ЧМ-2022 с побед

Неудачными первые игры в Финляндии стали для французов и латвийцев
Хоккей Чемпионат мира
18:48
Словаки и американцы стартовали на ЧМ-2022 с побед
Фото: IIIHF

Чемпионат мира. Группа А:

Франция – Словакия 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

0:1 Регенда (Грман, Роман), 10:23

0:2 Татар (Слафковски, Лантоши), 21:54, ГБ

1:2 Реш (Будон), 26:06

2:2 Перре (Клеро, Овитю), 32:49

2:3 Такач (Лишка), 38:03

2:4 Регенда (Слафковски), 59:52, ПВ

Вратари: Бюйссе – Рыбар 

Чемпионат мира. Группа В:

США – Латвия 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

1:0 Барбер (Беллоуз, Пик), 07:11

2:0 Джонс (Шмидтб Гальченюк), 10:18, ГБ

3:0 Бордело (Джонс), 11:36, ГМ

4:0 Лафферти (Мегна), 20:33

4:1 Джериньш (Букартс, Чуксте), 41:47, ГБ

Вратари: Манн – Мерзликинс

Александр Сукманский
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Теги

сборная Словакии (хоккей) сборная Франции (хоккей) сборная США (хоккей) сборная Латвии (хоккей) чемпионат мира по хоккею-2022

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