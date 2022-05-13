ЧМ-2022. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
Словаки и американцы стартовали на ЧМ-2022 с побед
Неудачными первые игры в Финляндии стали для французов и латвийцев
18:48
Фото: IIIHF
Чемпионат мира. Группа А:
Франция – Словакия 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
0:1 Регенда (Грман, Роман), 10:23
0:2 Татар (Слафковски, Лантоши), 21:54, ГБ
1:2 Реш (Будон), 26:06
2:2 Перре (Клеро, Овитю), 32:49
2:3 Такач (Лишка), 38:03
2:4 Регенда (Слафковски), 59:52, ПВ
Вратари: Бюйссе – Рыбар
Чемпионат мира. Группа В:
США – Латвия 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
1:0 Барбер (Беллоуз, Пик), 07:11
2:0 Джонс (Шмидтб Гальченюк), 10:18, ГБ
3:0 Бордело (Джонс), 11:36, ГМ
4:0 Лафферти (Мегна), 20:33
4:1 Джериньш (Букартс, Чуксте), 41:47, ГБ
Вратари: Манн – Мерзликинс
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