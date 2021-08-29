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Словакия, Дания и Латвия пробились на Олимпийские игры-2022

Датчане впервые вышли на главный зимний турнир четырехлетия
Olympics Пекин-2022
21:56
Словакия, Дания и Латвия пробились на Олимпийские игры-2022
Фото: IIHF

По итогам завершившейся квалификации на Олимпийские игры в Пекине из групп D, E и F прошли Словакия, Латвия и Дания.

Олимпийская квалификация. 3-й тур.

Группа D

Словакия – Беларусь 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Цегларик (Гривик), 04:38, ГБ

1:1 Шарангович, 21:07

2:1 Гудачек (Черешняк), 57:43, ПВ

Вратари: Конрад – Тэйлор

Турнирная таблица:

1. Словакия – 9 очков

2. Беларусь – 3 очка

3. Австрия – 3 очка

4. Польша – 3 очка

Группа E

Латвия – Франция 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Букартс Рих., 10:56

2:0 Индрашис (Блюгерс, Балинскис), 45:50, ГБ

2:1 Да Коста, 51:15

Вратари: Пунненовс – Бюйссе

Турнирная таблица:

1. Латвия – 9 очков

2. Франция – 6 очков

3. Венгрия – 3 очка

4. Италия – 0 очков

Группа F

Норвегия – Дания 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Сторм (Лауридсен, Блихфельд), 37:49

0:2 Элерс (Нильсен), 56:48

Вратари: Хёукеланн – Дамс

Турнирная таблица:

1. Дания – 9 очков

2. Норвегия – 6 очков

3. Словения – 3 очка

4. Южная Корея – 0 очков

Карен Агабекян
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Теги

сборная Латвии (хоккей) сборная Дании (хоккей) сборная Словакии (хоккей)

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