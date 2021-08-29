Словакия, Дания и Латвия пробились на Олимпийские игры-2022
По итогам завершившейся квалификации на Олимпийские игры в Пекине из групп D, E и F прошли Словакия, Латвия и Дания.
Олимпийская квалификация. 3-й тур.
Группа D
Словакия – Беларусь 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Цегларик (Гривик), 04:38, ГБ
1:1 Шарангович, 21:07
2:1 Гудачек (Черешняк), 57:43, ПВ
Вратари: Конрад – Тэйлор
Турнирная таблица:
1. Словакия – 9 очков
2. Беларусь – 3 очка
3. Австрия – 3 очка
4. Польша – 3 очка
Группа E
Латвия – Франция 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Букартс Рих., 10:56
2:0 Индрашис (Блюгерс, Балинскис), 45:50, ГБ
2:1 Да Коста, 51:15
Вратари: Пунненовс – Бюйссе
Турнирная таблица:
1. Латвия – 9 очков
2. Франция – 6 очков
3. Венгрия – 3 очка
4. Италия – 0 очков
Группа F
Норвегия – Дания 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Сторм (Лауридсен, Блихфельд), 37:49
0:2 Элерс (Нильсен), 56:48
Вратари: Хёукеланн – Дамс
Турнирная таблица:
1. Дания – 9 очков
2. Норвегия – 6 очков
3. Словения – 3 очка
4. Южная Корея – 0 очков
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