Финляндия ожидаемо обыграла Латвию и разыграет со Швецией первое место в группе C
Словакия обыграла Латвию в матче за третье место группы C
На двоих команды забросили семь шайб
13 февраля 09:08
Фото: IIHF
Сборная Словакии обыграла Латвию в матче третьего тура группы C олимпийского турнира по хоккею.
Таким образом, Словакия заняла третье место в квартете C. Судьба первого места определится позже во встрече лидеров группы сборных Финляндии и Швеции.
Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. Групповой этап. Группа C:
Словакия – Латвия 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
1:0 Маринчин (Юрчо, Гудачек) 11:00
1:1 Кениньш (Аболс, Крастенбергс) 15:46
2:1 Цегларик (Гривик, Такач) 26:17
3:1 Слафковски 31:16
3:2 Индрашис (Цибульскис, Мейя) 42:07
4:2 Зузин (Келемен, Черешняк) 49:21
5:2 Юрчо 59:59 ПВ.
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