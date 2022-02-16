Словакия обыграла США и впервые после Ванкувера пробилась в полуфинал Олимпиады

Европейцам удалось победить североамериканцев в серии буллитов

Фото: iihf.com

На Олимпийских играх в Пекине в 1/4 хоккейного турнира сборная Словакии в серии буллитов переиграла команду США со счетом 3:2.



В основное время сборная США вела со счетом 2:1, пока за 44 секунды до конца матча Марек Гривик не перевел игру в овертайм.

В серии буллитов победным стал бросок Петера Цегларика.

Последний раз Словакия выходила в полуфинал Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году.

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

США – Словакия 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Слафковски (Черешняк, Регенда), 11:45

1:1 Абруццезе (Бенайерс, Кэмпфер), 19:14

2:1 Хэнтджес (Пербикс, Смит), 28:56

2:2 Гривик (Чайковски, Гудачек), 59:16

2:3 Цегларик, 65:00.

Вратари: Манн – Рыбар.