Распаковка олимпийской медали Пекина-2022 от Вальтера Валльберга
Словакия обыграла США и впервые после Ванкувера пробилась в полуфинал Олимпиады
Европейцам удалось победить североамериканцев в серии буллитов
09:06
Фото: iihf.com
На Олимпийских играх в Пекине в 1/4 хоккейного турнира сборная Словакии в серии буллитов переиграла команду США со счетом 3:2.
В основное время сборная США вела со счетом 2:1, пока за 44 секунды до конца матча Марек Гривик не перевел игру в овертайм.
В серии буллитов победным стал бросок Петера Цегларика.
Последний раз Словакия выходила в полуфинал Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году.
Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
США – Словакия 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Слафковски (Черешняк, Регенда), 11:45
1:1 Абруццезе (Бенайерс, Кэмпфер), 19:14
2:1 Хэнтджес (Пербикс, Смит), 28:56
2:2 Гривик (Чайковски, Гудачек), 59:16
2:3 Цегларик, 65:00.
Вратари: Манн – Рыбар.