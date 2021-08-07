Смерек: «Донбасс» – это правильное место для продолжения моей карьеры»

Фото: пресс-служба «Донбасса»

Американский защитник «Донбасса» Джейлен Смерек дал свой первый комментарий после подписания контракта с чемпионом Украины:

Я хочу играть важную роль в команде, приехал сюда, чтобы играть и развиваться, выступая с хорошими партнерами по команде. Это новый вызов для меня и хороший шанс.

Я еще не очень много знаю об украинском хоккее и Хоккейной лиге чемпионов. После подписания контракта, у меня было совсем немного времени, чтобы собраться и приехать, поэтому я старался как можно больше времени провести семьей. Но знаю, что «Донбасс» - это хороший клуб, это команда, которая любит побеждать и мне хочется принимать в этом участие.

Мои сильные игровые стороны? Считаю, что я защитник, который может принести пользу на любом участке поля, сильная сторона – это розыгрыш, привык выкладываться на полную и имею неплохие игровые навыки.

Номер 5 – это в честь моего отца. Дата его рождения это 05.05.1951. Поэтому я подумал, что символично будет играть под номером «5».