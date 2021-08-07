Смерек: «Донбасс» – это правильное место для продолжения моей карьеры»
Американский защитник «Донбасса» Джейлен Смерек дал свой первый комментарий после подписания контракта с чемпионом Украины:
«Мой агент сообщил, что есть предложение от донецкого клуба. У меня было желание поехать поиграть за океан, поэтому я узнал более подробно о «Донбассе», сделал несколько звонков, меня устроило, все что я узнал и понял, что это правильное место для продолжения моей карьеры.
Я хочу играть важную роль в команде, приехал сюда, чтобы играть и развиваться, выступая с хорошими партнерами по команде. Это новый вызов для меня и хороший шанс.
Я еще не очень много знаю об украинском хоккее и Хоккейной лиге чемпионов. После подписания контракта, у меня было совсем немного времени, чтобы собраться и приехать, поэтому я старался как можно больше времени провести семьей. Но знаю, что «Донбасс» - это хороший клуб, это команда, которая любит побеждать и мне хочется принимать в этом участие.
Мои сильные игровые стороны? Считаю, что я защитник, который может принести пользу на любом участке поля, сильная сторона – это розыгрыш, привык выкладываться на полную и имею неплохие игровые навыки.
Номер 5 – это в честь моего отца. Дата его рождения это 05.05.1951. Поэтому я подумал, что символично будет играть под номером «5».
Прошлый сезон Смерек провел, защищая цвета «Тусон Роудраннерс». В 17-ти матчах набрал 6 очков (2+4) при коэффициенте полезности «+2».
Дебютную тренировку в составе команды Павла Микульчика американский хоккеист проведет уже в понедельник, 9 августа.
Комментарии 0