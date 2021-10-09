«Донбасс» едва не сотворил невообразимое, но все же уступил «Соколу»
Смерек – об Украине: «Все прекрасно – люди здесь очень приветливые»
Защитник «Донбасса» поделился мнением об украинских дорогах
Фото: ХК Донбасс
Защитник «Донбасса» Джейлен Смерек рассказал о впечатлениях от нахождения в Украине:
«Это была дорога где-то между Харьковом и Краматорском. Мы просто прыгали по ямам. Я встал и спросил: «Где мы и что вообще происходит?» Это продолжалось минут пять. Думал, что нам конец. Все надо мной смеялись. Сказали: «Подожди, когда зима начнется».
Но это мелочи. Я рад увидеть другую часть мира и получить новый опыт. Например, я ничего не знал о войне. Узнал о ней лишь за несколько дней до приезда сюда.
Первая реакция была: «Подождите-подождите, я не могу туда поехать». Но потом я больше изучил эту тему. Сейчас я могу сказать, что все прекрасно – люди здесь очень приветливые».
Ранее Смерек рассказал о решении перейти в «Донбасс».
Комментарии 0