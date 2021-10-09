Смерек – об Украине: «Все прекрасно – люди здесь очень приветливые»

Фото: ХК Донбасс

Защитник «Донбасса» Джейлен Смерек рассказал о впечатлениях от нахождения в Украине:

Но это мелочи. Я рад увидеть другую часть мира и получить новый опыт. Например, я ничего не знал о войне. Узнал о ней лишь за несколько дней до приезда сюда.

Первая реакция была: «Подождите-подождите, я не могу туда поехать». Но потом я больше изучил эту тему. Сейчас я могу сказать, что все прекрасно – люди здесь очень приветливые».