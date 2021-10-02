Смерек попал в состав «Донбасса» на матч с «Краматорском»

Защитник сыграл впервые после расистского скандала с Денискиным

Фото: пресс-служба ХК Донбасс

Американский защитник Джейлен Смерек попал в состав «Донбасса» на матч регулярного чемпионата УХЛ против «Краматорска».

Это первая встреча для игрока после того, как его на расистской почве оскорбил Андрей Денискин. По этой причине Смерек пропустил матч против «Рулава Одд».

Федерация хоккея Украины дисквалифицировала Денискина, однако большинство хоккейного мира считает, что игрок «Кременчуга» слишком легко отделался.

Матч «Донбасс» – «Краматорск» смотрите прямо сейчас в прямой трансляции на нашем сайте или канале XSPORT+.