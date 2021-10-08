Смерек попал в состав «Донбасса» на матч с «Краматорском»
Смерек рассказал, как попал в УХЛ и о своих украинских корнях
Американский защитник «Донбасса» – о переходе в донецкий клуб
Джейлен Смерек / фото - УХЛ
Американский защитник «Донбасса» Джейлен Смерек рассказал о своем переходе в донецкий клуб, а также вспомнил об украинских корнях.
«Мой агент получил звонок из« Донбасса ». Когда я услышал об этом предложении и узнал, что команда будет выступать в Лиге чемпионов, то захотел принять этот вызов. Я мало знал про украинский хоккей, но я точно знал, что такое ЛЧ и то, что моя команда доминирует в своей лиге. Тем более, мой отец имеет украинское происхождение. Я подумал, что было бы круто приехать сюда и увидеть страну, с которой у меня есть связь».
Напомним, «Рулав Одд» подписал экс-форварда «Донбасса».