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Смерек рассказал, как попал в УХЛ и о своих украинских корнях

Американский защитник «Донбасса» – о переходе в донецкий клуб
Хоккей УХЛ
8 октября 15:59
Смерек рассказал, как попал в УХЛ и о своих украинских корнях
Джейлен Смерек / фото - УХЛ

Американский защитник «Донбасса» Джейлен Смерек рассказал о своем переходе в донецкий клуб, а также вспомнил об украинских корнях.

«Мой агент получил звонок из« Донбасса ». Когда я услышал об этом предложении и узнал, что команда будет выступать в Лиге чемпионов, то захотел принять этот вызов. Я мало знал про украинский хоккей, но я точно знал, что такое ЛЧ и то, что моя команда доминирует в своей лиге. Тем более, мой отец имеет украинское происхождение. Я подумал, что было бы круто приехать сюда и увидеть страну, с которой у меня есть связь».

Напомним, «Рулав Одд» подписал экс-форварда «Донбасса».

Источник: Трибуна Михаил Рыбак
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