«Сокол» с дублем Рубана в непростом поединке обыграл «Белый Барс»

За «барсов» шайбами отличились Дмитрий Попережай и Владислав Брага

Фото: УХЛ

Сегодня, 2 ноября, в рамках 14-го тура Украинской хоккейной лиги «Сокол» встретился с «Белым Барсом».



Первый период команды начали активно – «Белый Барс» ломился в атаку, создавая опасные моменты у ворот Артура Оганджаняна, а хозяева ответно атаковали белоцерковцев. Счет в матче все же открыл «Сокол» – шайбу забросил Антон Рубан. Однако, еще до первой сирены «Белый Барс» сравнял счет – Дмитрий Попережай направил шайбу в пустой угол ворот.

Во втором периоде киевляне вышли вперед - дубль оформил Антон Рубан, а спустя три минуты третью шайбу «бело-синих» забросил Андрей Смирнов, реализовав большинство. Под занавес второй двадцатиминутки «Белый Барс» сократил отрыв до минимального – гол забил Владислав Брага.

В третьем периоде «Сокол» закрепил лидерство шайбами Егора Кузьменко и Динара Хайруллова, который мощным броском забросил шайбу в ворота в меньшинстве. Матч завершился со счетом 5:2.

«Сокол» – «Белый Барс» 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Шайбы:

1:0 Рубан (Кузьменко), 08:59;

1:1 Попережай (Брага), 11:25;

2:1 Рубан (Кузьменко), 24:51;

3:1 Смирнов (Андрущенко, Васильев, больш.), 28:00;

3:2 Брага (Гребеник, Попережай, больш.), 39:46;

4:2 Кузьменко (Давыдов Денис, Рубан), 53:41;

5:2 Хайруллов (Смирнов), 56:30

«Сокол»: Оганджанян (Кубрицкий); Рубан – Кузьменко – Андрущенко (А), Алексеев – Сысак, Васильев – Нименко (А) – Елисеенко, Сушков – Хайруллов, Михнов (К) – Смирнов – Гончаренко, Герцик – Давыдов Денис, Панченко – Давыдов Даниил– Коржилецкий, Пономаренко

«Белый Барс»: Полгородник (Майко); Бородай - Качан – Куцевич, Дахновский – Грицюк, Попережай – Стецюра – Брага, Козловский – Гребеник, Собченко – Лесников – Удовиченко, Собко – Шевчук, Койда – Бойко, Ищенко, Трошкин, Киселев