«Сокол» с дублем Рубана в непростом поединке обыграл «Белый Барс»
Сегодня, 2 ноября, в рамках 14-го тура Украинской хоккейной лиги «Сокол» встретился с «Белым Барсом».
Первый период команды начали активно – «Белый Барс» ломился в атаку, создавая опасные моменты у ворот Артура Оганджаняна, а хозяева ответно атаковали белоцерковцев. Счет в матче все же открыл «Сокол» – шайбу забросил Антон Рубан. Однако, еще до первой сирены «Белый Барс» сравнял счет – Дмитрий Попережай направил шайбу в пустой угол ворот.
Во втором периоде киевляне вышли вперед - дубль оформил Антон Рубан, а спустя три минуты третью шайбу «бело-синих» забросил Андрей Смирнов, реализовав большинство. Под занавес второй двадцатиминутки «Белый Барс» сократил отрыв до минимального – гол забил Владислав Брага.
В третьем периоде «Сокол» закрепил лидерство шайбами Егора Кузьменко и Динара Хайруллова, который мощным броском забросил шайбу в ворота в меньшинстве. Матч завершился со счетом 5:2.
«Сокол» – «Белый Барс» 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Шайбы:
1:0 Рубан (Кузьменко), 08:59;
1:1 Попережай (Брага), 11:25;
2:1 Рубан (Кузьменко), 24:51;
3:1 Смирнов (Андрущенко, Васильев, больш.), 28:00;
3:2 Брага (Гребеник, Попережай, больш.), 39:46;
4:2 Кузьменко (Давыдов Денис, Рубан), 53:41;
5:2 Хайруллов (Смирнов), 56:30
«Сокол»: Оганджанян (Кубрицкий); Рубан – Кузьменко – Андрущенко (А), Алексеев – Сысак, Васильев – Нименко (А) – Елисеенко, Сушков – Хайруллов, Михнов (К) – Смирнов – Гончаренко, Герцик – Давыдов Денис, Панченко – Давыдов Даниил– Коржилецкий, Пономаренко
«Белый Барс»: Полгородник (Майко); Бородай - Качан – Куцевич, Дахновский – Грицюк, Попережай – Стецюра – Брага, Козловский – Гребеник, Собченко – Лесников – Удовиченко, Собко – Шевчук, Койда – Бойко, Ищенко, Трошкин, Киселев