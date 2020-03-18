«Сокол» не смог взлететь в матче с «Кременчугом», потерпев самое крупное поражение в сезоне

Хет-триком в воротах киевлян отметился Орлов

«Сокол» – «Кременчуг» / Фото - УХЛ

Состоялся завершающий поединок регулярного чемпионата УХЛ, в котором «Сокол» принимал «Кременчуг».

Уже на второй минуте дебютного периода Виктор Тютченко реализовал большинство и вывел гостей вперед. После пропущенной шайбы киевляне побежали отыгрываться, однако этого им не удалось.

Вторую двадцатиминутку «Сокола» не было заметно на льду – четыре безответные шайбы влетели в ворота «пернатых».

Заключительный период также прошел под аккомпанемент атак «горожан». Действующий чемпион Украины в третьей двадцатиминутке забросил еще три шайбы. У «Сокола» автором единственного взятия ворот стал Антон Рубан.

8:1 – чересчур уверенная победа «Кременчуга» в последнем матче регулярного чемпионата УХЛ.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Сокол» – «Кременчуг» 1:8 (0:1, 0:4, 1:3)

Шайбы:

0:1 Тютченко, мен., 02:47;

0:2 Орлов (Созонов), 22:02;

0:3 Орлов (Гриценко, Денискин), 27:38;

0:4 Хришпенц (Коробов, Денискин), 35:08;

0:5 Киселев (Ворона, Тютченко), 39:20;

0:6 Денискин (Толстушко, Савченко), 43:49;

0:7 Орлов (Алексюк, Хришпенц, больш.), 49:26;

1:7 Рубан (Михнов, Кузьменко), 53:42;

1:8 Денискин (Дубинин, Григорян), 57:40.

Вратари: Дубровский (Кубрицкий - с 27:38) - Новицкий.