«Сокол» не смог взлететь в матче с «Кременчугом», потерпев самое крупное поражение в сезоне
Состоялся завершающий поединок регулярного чемпионата УХЛ, в котором «Сокол» принимал «Кременчуг».
Уже на второй минуте дебютного периода Виктор Тютченко реализовал большинство и вывел гостей вперед. После пропущенной шайбы киевляне побежали отыгрываться, однако этого им не удалось.
Вторую двадцатиминутку «Сокола» не было заметно на льду – четыре безответные шайбы влетели в ворота «пернатых».
Заключительный период также прошел под аккомпанемент атак «горожан». Действующий чемпион Украины в третьей двадцатиминутке забросил еще три шайбы. У «Сокола» автором единственного взятия ворот стал Антон Рубан.
8:1 – чересчур уверенная победа «Кременчуга» в последнем матче регулярного чемпионата УХЛ.
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Сокол» – «Кременчуг» 1:8 (0:1, 0:4, 1:3)
Шайбы:
0:1 Тютченко, мен., 02:47;
0:2 Орлов (Созонов), 22:02;
0:3 Орлов (Гриценко, Денискин), 27:38;
0:4 Хришпенц (Коробов, Денискин), 35:08;
0:5 Киселев (Ворона, Тютченко), 39:20;
0:6 Денискин (Толстушко, Савченко), 43:49;
0:7 Орлов (Алексюк, Хришпенц, больш.), 49:26;
1:7 Рубан (Михнов, Кузьменко), 53:42;
1:8 Денискин (Дубинин, Григорян), 57:40.
Вратари: Дубровский (Кубрицкий - с 27:38) - Новицкий.