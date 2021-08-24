«Сокол» обыграл чемпиона Беларуси

Вице-чемпион Украины добыл первую победу на турнире памяти Льва Новожилова

Фото: uhl.ua

«Сокол» провел свой второй матч на турнире памяти Льва Новожилова в белорусском Новополоцке – противником киевлян стал чемпион Беларуси – «Юность». Напомним, что в стартовом матче турнира вице-чемпион Украины проиграл «Динамо-Молодечно».



После вчерашнего поражения «Сокол» начал матч увереннее что в обороне, что в нападении. Однако и «Юность». присмотревшись к противнику, действовала осторожно. Именно поэтому на первый перерыв команды ушли с нулями на табло.

Открыть счет заброшенным шайбам «Соколу» удалось только во втором периоде, когда Скуматов отлично сыграл на добивании. Но минский клуб не долго играл роль догоняющего и еще до конца периода сравнял счет на табло. Вторая сирена на перерыв снова зафиксировала равный счет.

На старте третьего периода «Юность» вышла вперед – после броска от синей линии, минчане удачно сыграли на добирании, прошив Оганджаняна. Но уже спустя 10 минут «Сокол» не только сравнял счет, но и вышел вперед, сделав счет 3:2 в свою пользу. «Юность» в надежде отыграться заменила голкипера на шестого полевого игрока, но еще раз отличиться в воротах Оганджаняна так клуб из Минска так и не смог. А вот «Сокол» воспользовался пустыми воротами противника и Елисеенко поставил голевую точку в этой встрече.

Напомним, что заключительный матч на турнире памяти Льва Новожилова «Сокол» сыграет уже завтра, 25 августа – соперником киевлян станет хозяин турнира «Химик». Матч начнется в 19:00.

«Юность» – «Сокол» 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Шайбы:

0:1 – Скуматов

1:1 – Фищенко

2:1 – Николаеня

2:2 – Давыдов

2:3 – Андрущенко

2:4 – Елисеенко, ПВ

«Юность-Минск»: Зиновенко (Большаков); Матушкин – Барковский, Кашкар – Ровба – Пироговский; Достанко – Иванов, Фищенко – Герасимов – Пальчик; Виноградов – Василенко, Ан.Павленко – Карпович – Гайнетдинов; Шило – Китаров (К) – Николаеня.

«Сокол»: Оганджанян (Писаренко); Сысак – Огиенко, Рубан – Кузьменко – Михнов; Логач – Никитин, Елисеенко – Смирнов – Ал. Павленко; Хайруллов – Платонов, Андрущенко – Богатский – Нименко; Давыдов – Скуматов – Панченко; Ратушный.