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«Сокол» обыграл «Кременчуг». Это 12-я кряду победа киевлян

Единственное поражение в УХЛ столичная команда потерпела еще в первом туре
Хоккей УХЛ
30 октября 15:29
«Сокол» обыграл «Кременчуг». Это 12-я кряду победа киевлян
Фото: УХЛ

«Сокол» на выезде уверенно обыграл «Кременчуг» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

В стартовой двадцатиминутке единственную шайбу забросил Даниил Давыдов, а уже во втором периоде гости сняли все вопросы о победителе встречи. Голы Егора Кузьменко, Александра Павленко и Андрея Михнова сделали счет 4:0 в пользу «Сокола».

В заключительном периоде «Кременчуг» сумел сократить отставание до двух шайб, однако на большее «горожан» не хватило. Точку в матче и окончательный счет установил Антон Рубан – 5:2.

Эта победа стала 12-й кряду для «Сокола» в рамках УХЛ. Единственное поражение киевляне потерпели в первом туре в матче с «Донбассом».

Еще один раз «Сокол» проиграл в Континентальном кубке латвийскому «Олимпу». Та неудача не позволила команде Шафаренко выйти в следующий раунд турнира.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Кременчуг – «Сокол» 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

0:1 Давыдов (Панченко), 14:10;

0:2 Кузьменко (Рубан, Михнов, больш.), 26:10;

0:3 Павленко (Хайруллов, Васильев), 26:52;

0:4 Михнов (Рубан), 39:42;

1:4 Сеник (Дубинин), 48:50;

2:4 Гриценко (Яковлев), 56:36;

2:5 Рубан (Кузьменко), 59:19;

«Кременчуг»: Боярчук (Гордюшин - с 26:52); Яковлев - Богачонок, Никулин - Ворона, Савицкий - Кошелев, Сеник; Коробов - Дубинин - Варава, Горлушко - Хришпенц - Гриценко, Забавин - Грицких - Серанов, Толстушко - Савченко - Сибилевич.

«Сокол»: Кубрицкий (Оганджанян); Давыдов - Мажуга, Хайруллов - Рыбалко, Сысак - Алексеев, Герцик; Рубан - Кузьменко - Михнов (К), Васильев - Смирнов - Павленко, Сушков - Нименко (А) - Андрущенко (А), Коржилецкий - Панченко - Давыдов.

Сергей Остапенко
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Сокол (Киев) ХК Кременчуг

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