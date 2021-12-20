«Сокол» одержал разгромную победу над «Альтаиром»

Киевляне успешно дебютировали в хоккейной Суперлиге

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 20 декабря, СК «Сокол» провел свой первый матч в сезоне хоккейной Суперлиги на домашней арене, где встретился с «Альтаиром».

В начинающем игровом отрезке первыми счет в матче открыли хозяева. Никита Малухин вывел «Сокол» вперед и забросил свою дебютную шайбу в хоккейной Суперлиге Украины. Спустя 10 минут Сергей Мельников перехватил шайбу после вбрасывания и направил ее между щитков Богдана Дьяченко, удвоив преимущество.

Во втором периоде «Сокол» продолжил набирать обороты и Иван Беляков забил третий гол киевлян, а меньше чем через минуту Сергей Костицын забросил четвертую шайбу команды.

В третьем периоде «Альтаир» наседал на ворота Даниила Яковлева, стараясь реализовать большинство, но команда отстояла свои владения. «Сокол» ответил прессингом у ворот дружковковцев – Сергей Костицын оформил дубль и сделал 5:0 на табло, а затем дубль оформил еще один игрок киевского клуба – Сергей Мельников, увеличив преимущество команды до 6:0. Только под конец встречи «Альтаир» забросил шайбу престижа – гол на свой счет записал капитан команды Никита Буценко.

«Сокол» – «Альтаир» 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Шайбы:

1:0 Малухин (Курах), 02:06;

2:0 Мельников (Беляков), 13:47;

3:0 Беляков (Мельников, Олейник), 22:00;

4:0 Костицын (Иванов), 22:45;

5:0 Костицын (Мицкевич, Шахворостов), 43:00;

6:0 Мельников, 51:00;

6:1 Буценко (Коренчук, Кочетков), 57:49

«Сокол»: Яковлев (Макаренко); Шахворостов – Иванов – Костицын (А), Дорофеев (А) – Мицкевич, Мельников – Олейник – Беляков Шуленин – Халиков, Амиров – Курах – Малухин, Фроленко – Петрухно, Хирса.

«Альтаир»: Дьяченко (Терлецкий); Коренчук (А) – Буценко (К) – Кочетков Игнатенко – Раскин, Ханенко – Дубский – Яйлов, Папуна – Мельник, Данфорт – Олейник – Кобиков, Реснянский – Терешин, Сидоренко – Крикля – Трандафилов.