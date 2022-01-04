«Сокол» одержал уверенную победу над «Краматорском»

Единственной шайбой у «Краматорска» отметился Макар Ваулин

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 4 января, в первом матче 2022-го года сошлись «Краматорск» и СК «Сокол». Эта встреча состоялась в рамках 7-го тура чемпионата хоккейной Суперлиги.

При том, что матч активнее начал «Краматорск» и в целом перебросал своих оппонентов со счетом 15:9, открыть счет первыми удалось игрокам СК «Сокол». Воспользовавшись оплошность оппонентов, первый гол в матче забросил Сергей Мельников, а на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей.

Во второй двадцатиминутке хозяевам удалось восстановить паритет – на экваторе периода Макар Ваулин феерическим голом фактически с нулевого угла прошил Даниила Яковлева и стал автором первого гола «Краматорска» в ворота СК «Сокол» в сезоне.

На старте третьего отрезка встречи Сергей Мельников сделал дубль и снова вывел киевский клуб вперед. После пропущенного гола краматорчане не на шутку активировались в атаке, но так и не смогли прошить ворота Данила Яковлева еще раз. А вот киевляне смогли еще раз отметиться во владениях Виталия Труса – итоговый счет 3:1 на табло установил Егор Иванов.

«Краматорск» – СК «Сокол» 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайбы:

0:1 Мельников (Иванов), 08:31;

1:1 Ваулин (Бердникс), 30:26;

1:2 Мельников (Шахворостов, Иванов), 43:20;

1:3 Иванов (Халиков, Костицын, больш.), 56:25.

«Краматорск»: Трус (Кучер); Бабрусев - Мальцев, Бердникс - Ваулин, Афанасьев - Кругляков; Градович - Семочкин - Столяренко (К), Жвачкин (А) - Афанасьев - Сергиевский, Тимченко - Калинычев - Кобыльник, Дуюн - Сирченко - Середницкий.

СК «Сокол»: Яковлев (Оганджанян); Дорофеев - Халиков, Шуленин - Мицкевич, Фроленко - Петрухно, Моксунен - ; Шахворостов - Марченков - Костицын, Мельников - Беляков - Иванов, Никоноров - Олейник - Амиров, Курах - Хирса.