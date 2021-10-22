«Сокол» прибыл в Будапешт для участия в Континентальном кубке
«Сокол» опробовал лед арены в Будапеште
С 22 по 24 октября киевляне проведут три матча Континентального кубка
09:43
Фото: uhl.ua
Уже сегодня, 22 октября, «Сокол» проведет первый матч второго раунда Континентального кубка против «Олимпа».
«Сокол» возвращается на международную арену. Превью второго раунда Континентального кубка.
Вчера вице-чемпион Украины прибыл в Будапешт и опробовал лед арены.
Трансляция матча «Олимп» – «Сокол» пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 20:30 по киевскому времени.