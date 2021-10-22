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«Сокол» опробовал лед арены в Будапеште

С 22 по 24 октября киевляне проведут три матча Континентального кубка
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09:43
«Сокол» опробовал лед арены в Будапеште
Фото: uhl.ua

Уже сегодня, 22 октября, «Сокол» проведет первый матч второго раунда Континентального кубка против «Олимпа».

«Сокол» возвращается на международную арену. Превью второго раунда Континентального кубка.

Вчера вице-чемпион Украины прибыл в Будапешт и опробовал лед арены.

Трансляция матча «Олимп» – «Сокол» пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 20:30 по киевскому времени.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сокол (Киев) Континентальный кубок IIHF

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