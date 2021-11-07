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«Сокол» отыгрался со счета 1:3 и в овертайме дожал ХК «Мариуполь»

Киевлянам победу принес Андрей Михнов

Хоккей УХЛ
17:30
«Сокол» отыгрался со счета 1:3 и в овертайме дожал ХК «Мариуполь»
Фото: УХЛ

В рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги «Мариуполь» дома проиграл в овертайме киевскому «Соколу» со счетом 4:3.

Команды начали активно атаковать еще в первом периоде, но на высоте сыграли голкиперы. Во второй двадцатиминутке Виктор Тютченко вывел хозяев вперед. Однако, вскоре Антон Рубан восстановил паритет.

Ничейный счет держался две минуты и затем Никита Милехин снова вывел хозяев вперед, после чего Тютченко удвоил преимущество.

В начале третьей двадцатиминутки «Сокол» сократил отставание до минимума усилиями Егора Кузьменко, а через три минуты Дмитрий Нименко сравнял счет.

В дополнительной пятиминутке киевляне получили большинство, после чего Андрей Михнов принес победу киевлянам.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Мариуполь» – «Сокол» 3:4 ОТ (0:0, 3:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Тютченко (Казаковцев, Костиков), 21:42;

1:1 Рубан (Сысак, Кузьменко), 27:44;

2:1 Милёхин (Щербатов), 29:42;

3:1 Тютченко (Матусевич), 38:17;

3:2 Кузьменко (Рубан), 46:51;

3:3 Нименко (Андрущенко, Рыбалко), 49:48;

3:4 Михнов (Рубан, Елисеенко, больш.), 62:52.

Вратари: Трифонов (Дуве) – Кубрицкий (Оганджанян).

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Теги

ХК Мариуполь Андрей Михнов Сокол (Киев)

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