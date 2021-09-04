«Сокол» подписал габаритного защитника

Михаил Рыбалко имеет опыт выступлений в ВХЛ

Фото: УХЛ

Вице-чемпион Украины «Сокол» подписал 34-летнего габаритного защитника Михаила Рыбалко, сообщает официальный сайт УХЛ.

Большую часть карьеры Рыбалко выступал в ВХЛ. Также хоккеист имеет опыт игры в Казахстане и Румынии. Минувший сезон защитник провел в румынской «Дунаре» – в 29 матчах Рыбалко набрал 24 (8+16) очков при показателе полезности +16.

Рыбалко уже рассказал о своей главной функции в «Соколе»:

«Моей основной функцией будет забивать, отдавать, выигрывать матчи. А заступаться за кого-то? В команде все мужики. Если будут возникать стычки, то договоримся, чтобы не обижали кого-то один, а все подъезжали и разбирали оппонентов. Такого, чтобы на нас нападали два на один со спины, быть не должно. Но желательно до драк вообще дела не доводить. Надо выигрывать чисто».

Напомним, 9 сентября «Сокол» стартует на предсезонном турнире KREMENCHUK OPEN CUP.