«Сокол» подписал российского защитника из МХЛ

Денис Давыдов будет выступать под 21-м номером

Денис Давыдов / фото - УХЛ

Киевский «Сокол» подписал 21-летнего защитника Дениса Давыдова.

Хоккеист начинал в детско-юношеских командах «Спартака». В 2017-2019 годах Давыдов выступал в НМХЛ (78 матчей, 35 очков, +2), а также сыграл 3 матча за «Алмаз» в МХЛ. В двух предыдущих сезонах защитник играл в МХЛ в составе нижегородской «Чайки» – 70 матчей, 26 (10+16) очков, показатель полезности +20.

Отметим, что в январе 2020 года игрок принял участие в матче за Кубок Вызова МХЛ, где отметился голевой передачей в одной из шайб своей команды.

В «Соколе» Давыдов будет выступать под 21 номером.

Напомним, ранее «Сокол» попрощался с тремя российскими легионерами.