«Донбасс» обыграл «Сокол» и прервал 13-матчевую победную серию киевлян

В турнирной таблице команды разделяет лишь одно очко

Фото: УХЛ

В составе «Донбасса» в этом матче вновь появился Виктор Туркин, который восстановился после травмы. Дебютировал за дончан новый нападающий Гатис Спруктс, а вот другой игрок атаки Феликс Морозов пропускал матч по состоянию здоровья.

Игра началась без разведки. «Донбасс» владел игровой инициативой почти весь первый период и открыл счет благодаря комбинации двух Андреев. Бирюков отдал, а Сигарев забил – 1:0.

После этого «Донбасс» получил три подряд удаления, но «Сокол» не сумел реализовать ни 5Х4, ни 5Х3.

Но на последних секундах стартового периода «Сокол» заработал еще одно большинство, которое реализовал уже после перерыва. Так счет сравнялся.

«Донбассу» удалось не дать сопернику развить успех, а потом именно хозяева забросили четыре шайбы подряд! На это понадобилось чуть больше восьми минут. Сигарев оформил дубль. Потом эффектно с неудобной руки в ближний верхний угол шайбу отправил Виталий Лялька – 3:1.

«Сокол» заменил вратаря, но уже через 48 секунд после этого киевляне пропустили в четвертый раз. Дебютант Спруктс в падении ассистировал Александру Пересунько. Далее был красивый выход один на один с голкипером защитника «Донбасса» Александра Фирсова и очередной эффектный гол хозяев – 5:1!

«Сокол» приходил в себе почти до самого окончания второго периода и смог сократить отставание в счете благодаря еще одному реализованному большинству. На последний перерыв соперники ушли при счете 5:2 в пользу «Донбасса».

В третьем периоде «Сокол» максимально оживили интригу, сделав счет 4:5. Но гол Павла Медведева все-таки успокоил концовку встречи. «Донбасс» победил с результатом 6:4 и прервал 13-матчевую победную серию киевлян. Для самого «Донбасса» эта виктория стала седьмой подряд, дончане приблизились к «Соколу» на расстояние одного очка.

«Донбасс» – «Сокол» 6:4 (1:0, 4:1, 1:3)

Шайбы:

1:0 Сигарев (Бирюков), 07:33:

1:1 Смирнов (Мажуга, Михнов), 20:49;

2:1 Сигарев (Бирюков, Шишлянников), 24:31;

3:1 Лялька (Игнатенко, Туркин), 28:23;

4:1 Пересунько (Спруктс, Пангелов-Юлдашев), 29:11;



5:1 Фирсов (Жульдиков), 32:55;

5:2 Рубан (Андрющенко, Михнов), 38:12;

5:3 Рыбалко (Павленко), 45:37;

5:4 Нименко (Павленко, Герцик), 50:30;

6:4 Медведев (Лялька, Туркин), 52:49

«Донбасс»: Макаров (Дьяченко); Шишлянников – Бирюков – Сигарев, Соколовский – Пангелов-Юлдашев, Медведев – Туркин (А) – Лялька (А), Фирсов – Жульдиков, Пересунько – Захаров (К) – Спруктс, Галыгин – Андрейкив, Садовиков – Буценко – Коренчук, Игнатенко

«Сокол»: Кубрицкий (Оганджанян – с 28:23); Михнов (К) – Рубан – Кузьменко, Герцик – Мажуга, Васильев – Нименко (А) – Павленко, Рыбалко – Хайруллов, Смирнов - Елисеенко – Андрущенко (А), Алексеев – Давыдов Денис, Панченко – Коржилецкий – Гончаренко, Сысак