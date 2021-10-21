«Сокол» возвращается на международную арену. Превью второго раунда Континентального кубка
«Сокол» прибыл в Будапешт для участия в Континентальном кубке
Матчи вице-чемпиона Украины смотрите в прямом эфире на XSPORT
13:56
Фото: hcdonbass.com
Вице-чемпион Украины «Сокол» прибыл в столицу Венгрии, Будапешт, где пройдут матчи второго раунда Континентального кубка.
В 17:00 подопечные Олега Шафаренко опробуют лед местной арены, а уже завтра, 22 октября, проведут стартовый матч турнира против «Олимпа».
Все матчи «Сокола» на турнире в прямом эфире покажет XSPORT.
«Сокол» возвращается на международную арену. Превью второго раунда Континентального кубка.