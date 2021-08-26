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«Сокол» проиграл заключительный матч на турнире в Беларуси

Киевляне уступили «Химику»
Хоккей УХЛ
07:40
«Сокол» проиграл заключительный матч на турнире в Беларуси
Фото: УХЛ

Вице-чемпион Украины «Сокол» сыграл заключительный матч на предсезонном турнире в Беларуси.

Киевляне провели встречу против новополоцкого «Химика». «Сокол» дважды вел в счете по ходу матча (1:0 и 3:1), однако преимущество удержать не сумел и уступил – 3:5.

За украинский коллектив отличились Михнов, Давыдов и Смирнов.

«Химик» – «Сокол» 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

«Химик»: Вашкевич (Шпилев); Садовик-Ермачков, Сотишвили-Ментюк-Журня; Исаев-Пузатов, Бучкин-Землянкин-Кирпиченок; Еременко-Трубкин, Калугин-Каштанов-Логунов; Храповицкий-Каменьков, Мороз-Гавриленко-Шапиров; Гусаров-Мурашов.

«Сокол»: Писаренко (Оганджанян): Сысак-Огиенко, Рубан-скуматов-Михнов; Хайруллов-Платонов, Елисеенко-Смирнов-Ал.Павленко; Логач-Никитин, Андрущенко-Богатский-Нименко; Ратушный - Давыдов, Панченко.

Напомним, на старте турнира «Сокол» проиграл «Динамо-Молодечно», но затем выиграл у чемпиона Беларуси.

Сергей Остапенко
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Сокол (Киев)

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