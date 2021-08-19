«Сокол» проиграл жлобинскому «Металлургу» в контрольном матче
В Жлобино (Беларусь) вице-чемпион УХЛ киевский «Сокол» проиграл местному «Металлургу» со счетом 2:3 ОТ.
Поскольку матч носил товарищеский характер, то независимо от результата команды сыграли овертайм и провели серию буллитов. По итогам основного времени хозяева победили 3:1. А в овертайме шайба Дадонова немного скрасила ситуацию для украинского клуба.
В серии буллитов «Металлург» после забросил дважды, тогда как киевляне не смогли распечатать ворота соперника.
«Металлург» – «Сокол» 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 1:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Воронов (Тимирёв, Мокрушев), 19:25
1:1 Павленко (Кругляков, Рубан), 36:32
2:1 Мокрушев (Крючко), 39:13
3:1 Алексей Михнов (Волченков, Веремеенко), 50:45
3:2 Дадонов, 62:34
Буллиты: Кислый, Алексей Михнов