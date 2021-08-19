«Сокол» проиграл жлобинскому «Металлургу» в контрольном матче

У соперника отличился россиянин украинского происхождения Алексей Михнов





Павленко отметился взятием ворот / Фото: Сокол

В Жлобино (Беларусь) вице-чемпион УХЛ киевский «Сокол» проиграл местному «Металлургу» со счетом 2:3 ОТ.



Поскольку матч носил товарищеский характер, то независимо от результата команды сыграли овертайм и провели серию буллитов. По итогам основного времени хозяева победили 3:1. А в овертайме шайба Дадонова немного скрасила ситуацию для украинского клуба.

В серии буллитов «Металлург» после забросил дважды, тогда как киевляне не смогли распечатать ворота соперника.

«Металлург» – «Сокол» 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Воронов (Тимирёв, Мокрушев), 19:25

1:1 Павленко (Кругляков, Рубан), 36:32

2:1 Мокрушев (Крючко), 39:13

3:1 Алексей Михнов (Волченков, Веремеенко), 50:45

3:2 Дадонов, 62:34

Буллиты: Кислый, Алексей Михнов